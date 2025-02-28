Минэк предложил меры поддержки турбизнеса в пострадавших от выброса мазута районах

Минэкономразвития России для поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, работающих в сфере туризма, предлагает перенести сроки уплаты страховых взносов на конец года. Об этом 28 февраля сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков на Правительственной комиссии.

Вахруков сообщил, что, несмотря на отсутствие окончательного решения Роспотребнадзора по летнему курортному сезону в пострадавшей зоне, Минэкономразвития предлагает перенести сроки уплаты страховых взносов с первого-третьего кварталов 2025 года на конец 2025 года. Он добавил, что решение о возможном продлении отсрочки до 2026 года планируется принять в сентябре по результатам анализа работы предприятий отрасли в летнем курортном сезоне.

По инициативе Минэкономразвития Корпорацией МСП запущена горячая линия поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Анапе или Темрюкском районе Краснодарского края и пострадавших в результате ЧС. Предприниматели могут получить информацию по специальным мерам поддержки и правовым вопросам, в том числе по отсрочке банковских платежей.

Также министерство совместно с администрацией Краснодарского края предлагает перенести сроки уплаты имущественных налогов.

В части крупных туристических инвестпроектов прорабатывается вопрос об освобождении от применения мер ответственности за неисполнение плана-графика реализации проектов.

Ранее, 4 февраля, повторные выбросы мазута были зафиксированы на 12 участках пляжей в Анапе. Нефтепродукты обнаружили на территории Успенского, Белореченского, Мостовского, Лабинского, Тимашевского, Павловского, Апшеронского, Абинского, Староминского, Славянского, Тихорецкого районов и Краснодара.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024-го. С обоих судов были эвакуированы 27 человек, один человек погиб. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. По факту происшествия было возбуждено два уголовных дела.