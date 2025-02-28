Опубликованы кадры с подозреваемыми в подготовке теракта против митрополита Тихона

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в пятницу, 28 февраля, опубликовала кадры допроса россиянина и украинца, которые арестованы за подготовку теракта в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.

«Гражданин Украины, был завербован сотрудниками ГУР с целью слежки за передвижениями митрополита Тихона, это было предложено под угрозой расправы и убийства моих родственников», — рассказал правоохранителям подозреваемый Денис Попович.

Он отметил, что позже украинские кураторы поставили ему задачу найти союзника и совершить теракт против митрополита, используя взрывчатку, которую злоумышленникам передали через тайник. Попович добавил, что бомбу планировалось заложить в жилом помещении митрополита в Сретенском монастыре. После исполнения преступного замысла террористы должны были покинуть Россию по поддельным паспортам.

Второй подозреваемый Никита Иванкович заявил на допросе, что его завербовали в середине 2024 года украинские спецслужбы, поставив задачу совершить покушение на жизнь митрополита, используя самодельное взрывное устройство.

На кадрах есть и обыски. Так, во фрагменте видео Иванкович, сидящий на кровати, заявляет, что у него нет денег и телефонов, а один из правоохранителей, держа в руках смартфон, спрашивает подозреваемого, чья тогда эта вещь, если она лежала здесь же, возле задержанного, в изголовье кровати. Кроме того, рядом нашлась саперная лопата, завернутая в пакет. На вопрос, что это за лопата, Иванкович заявил, что видит ее впервые. Когда пакет развернули, оказалось, что на лопате есть частицы земли — ею пользовались.

Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили в лесистой местности тайник, где в пластиковом контейнере были сложены флеш-накопитель или подобное ему электронное устройство, конверты с двумя украинскими паспортами, в которых были фотографии подозреваемых и фальшивые имена.

ФСБ сообщила о предотвращении теракта против митрополита Тихона ранее в этот день. Уточнялось, что Главное управление разведки минобороны Украины (ГУР МОУ) завербовало украинца и россиянина через мессенджер Telegram. В их отношении возбуждено уголовное дело по ст. 30 («Приготовление к преступлению или покушение на преступление»), ч. 2 ст. 205 («Подготовка террористического акта») и ч. 4 ст. 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств, совершенный организованной группой») УК РФ.