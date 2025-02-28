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ФСБ предотвратила теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила террористический акт, который украинские спецслужбы планировали совершить в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Об этом 28 февраля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Сотрудники ФСБ задержали в Москве украинца и россиянина, которых завербовало Главное управление разведки минобороны Украины (ГУР МОУ) через мессенджер Telegram. У мужчин изъяли самодельную взрывчатку и два поддельных паспорта граждан Украины с измененными установочными данными. Подозреваемые арестованы.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 30 («Приготовление к преступлению или покушение на преступление». — Ред.), ч. 2 ст. 205 («Подготовка террористического акта») и ч. 4 ст. 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств, совершенный организованной группой») УК России», — уточнили в ЦОС ФСБ.

Фигуранты признались, что спецслужбы Украины завербовали их в середине 2024 года для подготовки теракта в отношении митрополита, а в декабре им через тайник передали самодельное взрывное устройство.

Уточняется, что они планировали совершить теракт, когда митрополит Тихон был в Москве. Впоследствии мужчины собирались уехать из России при помощи фальшивых документов, которые им также предоставили украинские спецслужбы. Также установлено, что один из фигурантов нелегально завладел аккаунтом митрополита в Telegram, контролировал контакты и получал данные о его планируемых поездках.

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В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России 26 февраля сообщили о пресечении серии терактов в Ставрополе, которую планировал совершить гражданин одной из стран Центральной Азии, сторонник украинского террористического военизированного объединения. Установлено, что планировалось нападение на здания органов власти и силовых структур Ставропольского края. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

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