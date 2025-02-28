«Разговоры о важном» 3 марта — тема и программа занятия

В понедельник, 3 марта, в российских школах и колледжах состоится очередной урок из цикла «Разговоры о важном». Он пройдет в преддверии Международного женского дня, который отмечается во всём мире 8 марта. «Известия» рассказывают, что обсудят с учащимися в разных классах.

«Разговоры о важном» 3 марта — тема урока

Международный женский день появился как день солидарности женщин в борьбе за свои права. Впервые его отметили в начале XX века по инициативе немецкой активистки Клары Цеткин. Причем раньше празднования проходили в разные даты: в последнее воскресенье февраля и во второй половине марта. С 1975 года праздник отмечают 8 марта все страны — участницы Организации Объединенных Наций (ООН).

Сегодня Международный женский день — это не только исторический символ борьбы за права, но и день признания вклада женщин в развитие института семьи, общества, науки, культуры и других сфер общественной жизни. Именно о роли женщин в отечественной истории и их достижениях поговорят с учащимися в ходе беседы.

Еще 8 марта — это самое начало весны и пробуждения природы, а также большой семейный праздник, когда мамы, бабушки и все женщины принимают поздравление от мужчин. Поэтому на уроке коснутся и таких тем, как материнство, воспитание детей, забота о семье и преемственность семейных ценностей.

Анонс тем представит актер тетра и кино Евгений Егоров. В формате видеоинтервью к беседе присоединится многодетная мама и председатель благотворительного фонда помощи детям-сиротам и многодетным семьям «Русская береза» Оксана Гарнаева.

Освоить тему урока учащимся помогут интерактивные игры и просмотр тематических роликов. Продлится занятие 30 минут. Методические материалы для каждого класса опубликованы на сайте проекта.

«Разговоры о важном» 3 марта — программа урока

В первых-вторых классах урок начнется с разговора об истории праздника. На занятии вспомнят известных женщин прошлого и современности: императрицу Екатерину II, первую женщину, удостоенной звания Героя Советского Союза Зою Космодемьянскую, первую женщину-космонавта Валентину Терешкову, выдающуюся балерину Майю Плисецкую. Также поговорят об известных женщинах своего региона.

В продолжении беседы школьники расскажут о главных женщинах в их жизни — своих мамах — и выполнят интерактивное задание «Собери пословицу», которое будет содержать короткие высказывания о мамах. В конце педагог предложит обратиться с поздравлением ко всем женщинам мира. Поэтому ребятам стоит заранее продумать пожелания.

В третьих-четвертых классах урок дополнят просмотр и обсуждение видеоролика «Принцесса, ставшая святой» о великой княгине Елизавете Федоровне Романовой, сменившей дворцовую роскошь на монастырские стены. Школьникам предстоит ответить на вопрос, почему женщины часто становятся символами милосердия и заботы о других. Также с ними разберут значение слова «милосердие».

В пятых-седьмых классах поговорят о важности образования и равных правах для всех граждан, независимо от пола и других факторов. Затем школьники погрузятся в прошлое и узнают, почему у женщин возникла необходимость бороться за свои права. В конце они выполнят кроссворд по теме урока.

В восьмых-девятых классах акцент сделают на качествах женщин, которые позволяют им добиваться профессиональных высот, успешно сочетая работу и семью. Также поговорят о том, с какими ограничениями сталкивались женщины в прошлые времена и какие возможности для самореализации у них есть сегодня.

Эти же вопросы обсудят в 10–11 классах и колледжах. Помимо этого, старшеклассникам предстоит вспомнить уроки литературы и назвать женские образы, которые были воспеты в произведениях русских писателей и поэтов. А студенты учебных заведений средне-профессионального образования еще обсудят результаты социологического опроса «Современная женщина: между работой и семьей».

«Разговоры о важном» 3 марта — о проекте

«Разговоры о важном» — цикл внеурочных занятий, запущенный Министерством просвещения в 2022 году. Учащимся рассказывают об истории, государственном устройстве и культуре России. Ряд тем посвящен семейным ценностям, актуальным вопросам повседневной и школьной жизни.

Уроки каждый понедельник проходят в школах, колледжах и техникумах. Прошлый урок состоялся 24 февраля и был посвящен теме малой родины. На следующем занятии 10 марта с учащимися поговорят о массовом спорте в России.