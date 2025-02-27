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Пять мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ по ДНР

Пушилин: пять мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ по ДНР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали пять мирных жителей. Об этом 27 февраля сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Пять мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.

Он уточнил, что пожилые мужчина и женщина получили травмы в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по легковому автомобилю в Никитовском районе Горловки. Также в Центрально-Городском районе Горловки пострадали двое мужчин 2004 и 1968 годов рождения.

Кроме того, мужчина 1958 года рождения получил ранения средней тяжести в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Пантелеймоновке Ясиноватского муниципалитета.

Помимо этого, Пушилин добавил, что в Центрально-Городском районе Горловки была повреждена линия электропередачи (ЛЭП), а в Никитовском районе разрушения зафиксировали на котельной. По его словам, в этих районах также были повреждены четыре машины.

Он отметил, что всего украинскими боевиками за сутки было совершено 20 нападений с применением 155-мм ствольной артиллерии и беспилотников.

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Пушилин 26 февраля сообщил, что в результате атак ВСУ на Горловку пострадали три мирных жителя — мальчик 2016 года рождения и две женщины 1989 и 1994 годов рождения. Кроме того, зафиксированы повреждения двух жилых домов, детского сада и магазина. Всего ВСУ совершили 10 атак с применением ствольной артиллерии калибра 155 мм.

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