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Три мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ на Горловку

Пушилин: три человека получили ранения после обстрела Горловки ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) три мирных жителя пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 26 февраля сообщил глава республики Денис Пушилин.

«В Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии пострадал мальчик 2016 года рождения, а также женщины 1989 и 1994 года рождения», — указал он в своем Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. По его словам, всего было совершено 10 атак, в результате которых также были повреждены два жилых дома, детский сад и магазин. Глава ДНР отметил, что ВСУ применяли ствольную артиллерию калибром 155 мм.

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В этот же день глава Горловки Иван Приходько сообщил о трех пострадавших в результате артобстрела жилого массива «Комсомолец». Он добавил, что были также повреждены дома и образовательное учреждение.

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