Московский ХК ЦСКА вышел в плей-офф КХЛ после победы над «Куньлунь Ред Стар»
Московский хоккейный клуб (ХК) ЦСКА обыграл пекинский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал участником плей-офф турнира. Встреча проходила 27 февраля в Москве и завершилась со счетом 6:0.
В составе хозяев отличились нападающие Прохор Полтапов (23-я минута), Владислав Каменев (45-я), Кирилл Долженков (51-я), Денис Гурьянов (52-я), Иван Дроздов (57-я) и защитник Никита Нестеров (59-я).
Хоккеисты ЦСКА досрочно обеспечили себе участие в плей-офф, набрав 76 очков и заняв четвертое место в Западной конференции. «Куньлунь Ред Стар» же расположился на девятой строчке турнирной таблицы с 57 набранным очками. По итогам матча места в плей-офф также стали гарантированными для «Динамо-Минск» и «Северстали» из Череповца.
25 февраля в плей-офф КХЛ также вышли «Спартак» после победы над петербургским СКА со счетом 7:2 и московское «Динамо», обыгравшее «Локомотив» из Ярославля со счетом 3:1. Красно-белые находятся на третьей строчке в Западной конференции, а бело-голубые, в свою очередь, занимают второе место.