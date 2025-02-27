В РФ вырос выпуск легковых авто и снизилось производство грузовых

В январе 2025-го в России было выпущено 54,5 тыс. легковых автомобилей, что на 20,2% больше, чем в том же месяце прошлого года. Однако относительно декабря 2024-го производство легковых машин сократилось на 31,6%. Это следует из данных Росстата.

В то же время производство грузовых автомобилей в начале года составило 8,9 тыс. единиц. Это на 30,8% меньше, чем в январе 2024-го, и на 48,2% меньше, чем в декабре прошлого года.

Производство автобусов также резко снизилось. Так, за месяц было выпущено 529 единиц транспорта максимальной массой более 5 т (–46,6% год к году) и 849 автобусов массой не более 5 т (–30,7%). В первом случае относительно декабря прошлого года выпуск упал на 71%, а во втором — на 40,7%.

Сократился и выпуск двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств. В январе оно составило 13,5 тыс. единиц (–7,2% год к году и −26,2% к декабрю).

Накануне сообщалось, что по итогам января 2025 года количество выданных автокредитов на новые и подержанные машины составило 59,6 тыс. ед., что на 42,7% меньше, чем в предыдущем месяце. Как объяснили аналитики, в число факторов падения выдачи автокредитов вошел рост утилизационного сбора и рыночных ставок.