Выдача автокредитов в России упала на 42,7% за месяц

По итогам января 2025 года количество выданных автокредитов на новые и подержанные машины составило 59,6 тыс. ед., что на 42,7% меньше, чем в предыдущем месяце. Так, в декабре прошлого года этот показатель достиг 104,1 тыс. ед. Об этом 26 февраля сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом по сравнению с январем прошлого года число выданных автокредитов в первом месяце 2025-го снизилось на 39,7% (в январе 2024 года было 98,7 тыс. ед.). По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в число факторов падения выдачи автокредитов вошли рост утилизационного сбора и рыночных ставок.

Кроме того, снизился в январе по сравнению с декабрем и объем выданных автокредитов, этот показатель упал на 45,8% и составил 73,4 млрд рублей. А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 48,6%.

Больше всего автокредитов среди регионов РФ было выдано в Москве, Московской области, Республике Татарстан, Краснодарском крае и Ростовской области. Наиболее серьезная динамика сокращения выдачи автокредитов по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО), Ханты-Мансийском АО, а также в Волгоградской, Оренбургской и Ульяновской областях. В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных автокредитов за месяц сократилось на 37,8% и 42% соответственно.

Ранее в этот день автозавод «Москвич» заявил, что повышение цен на автомобили стало результатом индексации, которая продиктована ситуацией на рынке. Представители завода объяснили, что он как коммерческая организация соответственно реагирует на текущие экономические изменения, среди которых кредитование, волатильность рубля и колебания курсов валют.

Накануне глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что из-за падения рынка автомобилей в России в начале текущего года совокупные запасы готовых машин Lada достигли 100 тыс. единиц. По его словам, при хороших темпах продаж нормальной считается ситуация со стоком в размере около 60 тыс. автомобилей. Ситуацию на авторынке России топ-менеджер назвал тревожной.