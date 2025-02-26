Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила о продаже Украиной населения в рабство на фоне соглашения с США
Мир
В Марселе начался суд по делу напавших на генконсульство РФ французов
Общество
Савеловский суд Москвы огласит приговор блогеру Елене Блиновской 3 марта
Пресс-релизы
Медиахолдинг МАЕР стал владельцем российского информационного холдинга 1MI
Наука и техника
На Земле началась магнитная буря класса G2
Мир
Вулин назвал приговор Додику местью и попыткой разрушения мира
Мир
Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным сделки США и Украины по ископаемым
Мир
Сийярто указал на губительные действия Еврокомиссии в отношении экономики Европы
Авто
Качество автошкол начнут оценивать по числу ДТП у выпускников
Мир
Замгендиректора украинского ФК не вернулся в страну после сборов в Турции
Экономика
Греф сообщил об ожидании снижения ключевой ставки во II полугодии 2025 года
Общество
Суд оштрафовал владельца «Волгонефти-212» за нарушение техрегламента
Политика
Путин поручил принять дополнительные меры для защиты госграницы РФ
Авто
В России произошло 182 ДТП за минувшие сутки
Наука и техника
Ученые предупредили о возможных магнитных бурях до 2 марта
Общество
В Госдуме предложили увеличить штрафы за самовыгул собак
Мир
Путин назвал ФСБ сильным и надежным звеном нацбезопасности

Выдача автокредитов в России упала на 42,7% за месяц

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

По итогам января 2025 года количество выданных автокредитов на новые и подержанные машины составило 59,6 тыс. ед., что на 42,7% меньше, чем в предыдущем месяце. Так, в декабре прошлого года этот показатель достиг 104,1 тыс. ед. Об этом 26 февраля сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом по сравнению с январем прошлого года число выданных автокредитов в первом месяце 2025-го снизилось на 39,7% (в январе 2024 года было 98,7 тыс. ед.). По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в число факторов падения выдачи автокредитов вошли рост утилизационного сбора и рыночных ставок.

Кроме того, снизился в январе по сравнению с декабрем и объем выданных автокредитов, этот показатель упал на 45,8% и составил 73,4 млрд рублей. А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 48,6%.

Больше всего автокредитов среди регионов РФ было выдано в Москве, Московской области, Республике Татарстан, Краснодарском крае и Ростовской области. Наиболее серьезная динамика сокращения выдачи автокредитов по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО), Ханты-Мансийском АО, а также в Волгоградской, Оренбургской и Ульяновской областях. В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных автокредитов за месяц сократилось на 37,8% и 42% соответственно.

Новые ввозные: импорт автомобилей в Россию резко упал
Могут ли подешеветь машины из-за заполненных дилерских складов

Ранее в этот день автозавод «Москвич» заявил, что повышение цен на автомобили стало результатом индексации, которая продиктована ситуацией на рынке. Представители завода объяснили, что он как коммерческая организация соответственно реагирует на текущие экономические изменения, среди которых кредитование, волатильность рубля и колебания курсов валют.

Накануне глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что из-за падения рынка автомобилей в России в начале текущего года совокупные запасы готовых машин Lada достигли 100 тыс. единиц. По его словам, при хороших темпах продаж нормальной считается ситуация со стоком в размере около 60 тыс. автомобилей. Ситуацию на авторынке России топ-менеджер назвал тревожной.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025