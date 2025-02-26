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Политолог оценил сообщения о перегруппировке войск ХАМАС

Политолог Тарасов: ХАМАС готовится к разным исходам переговоров по Газе
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Фото: REUTERS/Ramadan Abed
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Сообщения о перегруппировке войск палестинским радикальным движением ХАМАС на случай возобновления боевых действий в Газе говорит о том, что оно готовится к разным вариантам развития переговорного процесса с Израилем. Об этом 26 февраля «Известиям» заявил эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что ХАМАС перегруппировывает свои вооруженные силы для возможного возобновления боевых действий. 1 марта завершается срок соглашения о прекращении огня в анклаве. Также Financial Times (FT) писала, что Израиль намерен затянуть первый этап сделки с ХАМАС на неопределенный срок, чтобы избежать обязательств по полному прекращению боевых действий.

Тарасов напомнил, что переход к последующим этапам перемирия сопряжен с дополнительными переговорами, что и делает достижение последующих соглашений сложным.

«Первый этап носит конкретный характер обмена заложниками, второй этап уже касается больше политического будущего — вывода израильских войск из сектора Газа, формирование команды, которая может управлять Газой, третий этап — это уже решение палестинской проблемы», — отметил эксперт.

Произошло возращение заложников, ХАМАС начало создавать единую структуру управления, а внутри Израиля в это время задаются вопросом о выгодах для Израиля, подчеркнул эксперт. По его словам, внутри страны также звучат призывы не соблюдать второго этапа соглашения о прекращении огня и вновь перейти к силовому сценарию.

Перегруппировка войск со стороны ХАМАС говорит о готовности палестинского движения к разным вариантам развития переговорного процесса, в том числе и к возобновлению боевых действий в анклаве, констатировал политолог.

«Так или иначе, со скрипом, но процесс всё же продолжается. Но он идет так быстро, как это предполагалось. Поэтому к сообщениям о том, что ХАМАС грозится начать боевые действия, нужно относиться так же, как и к заявлениям Израиля о готовности возобновить боевые действия — как к конъюнктурным моментам, отмечающим тактики действия в конкретной ситуации, а не в целом», — заключил Тарасов.

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23 февраля сообщалось, что Израиль отложил освобождение 620 палестинских заключенных, пока ХАМАС не откажется от «унизительных церемоний» при передаче заложников. В тот же день Вашингтон поддержал решение Тель-Авива.

Палестинская группировка осудила данную задержку, но уже 25 февраля сообщила в Telegram-канале, что заключенные будут переданы в обмен на тела погибших израильских заложников.

Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 19 января. В ходе первого этапа сделки в течение 42 дней должны быть освобождены 33 израильских заложника и около 1,9 тыс. палестинцев.

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