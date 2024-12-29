У разбившегося в Южной Корее самолета были проблемы с двигателем незадолго до катастрофы
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- У разбившегося в Южной Корее самолета были проблемы с двигателем незадолго до катастрофы
У самолета Boeing 737, разбившегося в Южной Корее в аэропорту Муан, за несколько дней до катастрофы отказывал двигатель. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщает агентство Yonhap.
Об этом рассказал агентству один из пассажиров, который при том инциденте был на борту воздушного судна. По его словам, во время рейса, вылет которого произошел со значительной задержкой, у самолета несколько раз переставал работать двигатель.
По его словам, он спросил у стюардесс, что происходит с самолетом, на что ему ответили, что с воздушным судном всё в порядке.
О крушении самолета авиакомпании Jeju Air при посадке в аэропорту Муан стало известно ранее в этот день. Власти проводят расследование на месте происшествия, чтобы определить точную причину крушения, также ведутся спасательные операции. Как позднее сообщило Yonhap,предположительно, погибли все, кто находился на борту, кроме двух спасенных.