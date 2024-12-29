В авиакатастрофе в Южной Корее могли погибнуть почти все пассажиры
Предположительно, все пассажиры самолета Boeing 737, разбившегося в Южной Корее в аэропорту Муан, кроме двух спасенных, погибли. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщает агентство Yonhap.
Национальное пожарное агентство, на которое ссылается издание, сообщило, что находится в процессе дополнительного подтверждения. С точностью они сообщили о гибели не менее 85 человек.
На данный момент рассматриваются такие версии катастрофы, как столкновение с птицами и погодные условия.
О крушении самолета авиакомпании Jeju Air при посадке в аэропорту Муан стало известно ранее в этот день. Власти проводят расследование на месте происшествия, чтобы определить точную причину крушения, также ведутся спасательные операции. Как позднее сообщило агентство Yonhap, 28 человек погибли.