В Киевской области работник ТЦК разбил мужчине лобовое стекло его авто

В Киевской области сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) разбил мужчине лобовое стекло в машине, когда тот хотел уехать. Об этом 28 декабря сообщает интернет-газета «Страна» в Telegram-канале.

«Продолжив движение автомобиля, водитель совершил наезд на работника ТЦК, после чего работник ТЦК ударил кулаком по лобовому стеклу авто. Водитель с места происшествия скрылся», — написано в сообщении.

Уточняется, что пострадавший работник обратился в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Полиция проведет служебное расследование касательно действий сотрудников ТЦК.

Ранее, 19 декабря, на Украине сотрудники территориального центра комплектования пустили газ в машину, чтобы заставить выйти пассажира. Сообщалось, что несколько людей в форме окружили машину. Приоткрыв дверь руками, сотрудники пустили в салон газ, после чего попытались ее поджечь. После совершенных действий сотрудники засмеялись.