На Украине сотрудники ТЦК пустили газ в машину с целью вынудить пассажира выйти

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) пустили газ в машину, чтобы заставить выйти пассажира. Об этом 19 декабря сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Сотрудники ТЦК задувают газом салон автомобиля, где, предположительно, находится военнообязанный, и поджигают его, чтобы заставить пассажира выйти», — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

Там уточнили, что видео, прикрепленное к сообщению издания, было снято в районе Вышгорода Киевской области.

На кадрах видно, как несколько людей в форме окружили машину. Приоткрыв дверь руками, сотрудники пустили в салон газ, после чего попытались ее поджечь. После совершенных действий сотрудники засмеялись. Чем всё закончилось, издание не сообщило.

Ранее, 16 декабря, сообщалось, что сотрудники ТЦК в Тернопольской области Украины убили насильно мобилизованного ими мужчину. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказал, что 6 декабря мужчину силой посадили в машину ТЦК в селе Великая Лука. Через два дня он позвонил родственникам и попросил привезти ему вещи и документы. Когда родные приехали в ТЦК, им заявили, что родственник уже отпущен. Тело мужчины нашли 12 декабря на трассе.

До этого, 11 декабря, на Украине неизвестный водитель на ходу подобрал мужчину, который пытался скрыться от сотрудника военкомата. Издание «Страна.ua» опубликовало кадры, на которых запечатлено, как водитель, увидев, что за мужчиной бежит сотрудник ТЦК, открыл дверь своей машины и позволил сесть в нее убегающему.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский (полномочия истекли в мае) подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну. В апреле 2024 года глава киевского режима одобрил закон об ужесточении мобилизации.