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Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФС

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Фото: Global Look Press/Natalia Shatokhina
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Действующий президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков стал единственным и безоговорочным кандидатом на выборах главы организации, которые пройдут 2 февраля 2025 года. Об этом 28 декабря сообщается на сайте организации по окончании заседания избирательного комитета РФС.

На заседании избиркома были рассмотрены все поступившие от членов РФС и выдвинутых ими кандидатов документы о регистрации на выборы.

«По итогам заседания зарегистрирован следующий кандидат для выборов на пост президента РФС <…> Дюков Александр Валерьевич (выдвинут 77 организациями — членами РФС)», — сообщает пресс-служба.

Как прокомментировал почетный президент РФС Вячеслав Колосков, альтернативы Дюкову, который проводит большую работу по развитию спорта, сейчас нет.

«У него обширная, структурированная, четкая программа, которая, что немаловажно, обеспечивается финансами. У нас бюджет около 15 млрд рублей — ни одна федерация о таком и мечтать не может. Я вижу, какую гигантскую работу проделывает Дюков на своем посту, как развивается футбол в стране, не только профессиональный», — приводит его слова ТАСС.

Дюкову 57 лет, он возглавляет РФС с февраля 2019 года, уточняет «Спорт-Экспресс». До этого, с 2008 по 2017 год, являлся президентом футбольного клуба (ФК) «Зенит», также возглавлял его совет директоров.

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Ранее, 25 декабря, Дюков заявил «Известиям», что намерен уточнить у министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, какие два российских футбольных клуба избежали попадания в 15-й пакет санкций Евросоюза (ЕС). Так, с 10 февраля 2020 года под санкциями США находится грозненский «Ахмат». 22 февраля 2022 года к нему присоединился московский ЦСКА. Однако страны ЕС пока не вводили санкций против российских клубов. Как отметил Дюков, ему самому интересно, какие ФК не вошли в список.

До этого, 16 декабря, Сийярто заявил, что Венгрии удалось добиться исключения из нового пакета санкций ЕС патриарха Кирилла, постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, Олимпийского комитета России (ОКР) и двух российских футбольных клубов.

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