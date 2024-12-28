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В Приднестровье обвинили Молдавию в газовом кризисе

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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В Приднестровье обвинили Молдавию в том, что она полностью несет ответственность за газовый кризис. Об этом 28 декабря сообщил депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

«Власти Молдовы несут полностью ответственность за газовый кризис. Они сознательно сорвали переговоры с Россией и поставки газа. Приднестровью придется задействовать свои особые отношения с Москвой для обеспечения газом ПМР», — сказал Сафонов «РИА Новости».

Депутат добавил, что переговоры абсолютно сознательно сорвали власти Молдавии. По его словам, взаиморасчеты по газу с Приднестровьем Россия вела отдельно от долгов Молдавии.

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28 декабря пресс-служба «Газпрома» сообщила, что с 1 января прекратит поставки в Молдавию из-за непогашения долгов страной. В свою очередь, премьер Молдавии Дорин Речан долг не признал и пригрозил судом.

«Газпром» и «Молдовагаз» подписали пятилетний контракт на поставки газа осенью 2021 года. Он предусматривал выплату Кишиневом долга за поставки в прошлые несколько лет. Весь объем оценивался в $709 млн, из которых официально Кишинев признает только $8,6 млн.

28 ноября 2024 года Речан в эфире телеканала Moldova 1 заявил, что задолженности в $709 млн перед «Газпромом» у страны «не существует». Обсуждение активизировалось на фоне намерения Украины прекратить транзит российского газа по своей территории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала Молдавии заплатить за российский газ, а не придумывать истории о якобы шантаже со стороны РФ.

С 16 декабря в Молдавии начал действовать режим чрезвычайного положения в связи с возможным прекращением транзита российского газа через территорию Украины. 6 декабря ЧП было введено и в Приднестровье из-за ситуации в энергетике.

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