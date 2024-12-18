Отказ оформлен: Молдавия уклоняется от совместного с ПМР решения по газу

Молдавия уклоняется от совместного с Приднестровьем решения вопросов, связанных с получением газа после того, как транзит через Украину прекратится, заявили «Известиям» в МИД ПМР. Так, с 16 декабря в Молдавии начал действовать режим чрезвычайного положения. Ранее подобное положение на один месяц было введено и в Приднестровье. Эксперты отмечают, что Киев может обеспечить транзит газа, однако если голубое топливо, проходящее по территории Украины, будет принадлежать не «Газпрому». Поэтому возможность получения газа Приднестровьем на текущий момент зависит от Молдавии. С другой стороны в ПМР находится молдавская ГРЭС, которая за счет топлива от «Газпрома» покрывает более 80% потребностей республики в электроэнергии.

Кишинев отказался вести переговоры с Киевом о транзите газа

Кишинев уклоняется от подходов, направленных на решение вопроса транзита газа в Республику Молдавия (РМ) и в непризнанную республику Приднестровье, заявили «Известиям» в МИД Приднестровской молдавской республики (ПМР). Тирасполь же на текущий момент открыт и готов к оперативному взаимодействию.

— Молдова продолжает уклоняться от здравых конструктивных подходов, умышленно провоцируя обострение кризиса до критической стадии. Важно понимать, что без заключения устойчивой договоренности и ПМР, и РМ, несмотря на бравадные речи отдельных молдавских представителей, столкнутся с тяжелыми последствиями. Поэтому, безусловно, мы продолжим коммуникацию с Кишиневом, — сообщили в МИД. — Вопрос снабжения энергоресурсами настолько жизненно важен, что мы в любом случае будем обсуждать его со всеми вовлеченными международными участниками, включая РМ, как бы неадекватно себя не вела молдавская сторона. Приднестровье полностью открыто и готово к оперативному взаимодействию, поэтому мяч сейчас на стороне Кишинева.

Глава Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев не будет продлевать соглашение с «Газпромом» на транзит российского газа. Оно истекает 31 декабря этого года. Приднестровье получает российский газ для молдавской ГРЭС, которая в свою очередь покрывает более 80% потребностей республики в электроэнергии. Поэтому МИД непризнанной ПМР призвал Кишинев направить совместное обращение к Украине и России для сохранения поставок голубого топлива в республику по существующему маршруту.

Однако, на текущий момент ответа на предложение Приднестровья в официальном порядке представлено не было, добавили в МИД.

Тем не менее, вице-премьер по вопросам реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил, что переговоры с Киевом «сложны и с политической, и с моральной точки зрения». При этом он выразил надежду, что «Газпром» не прекратит поставки газа в Молдавию по альтернативным маршрутам.

В Москве же неоднократно заявляли, что в отличие от Киева, РФ готова продолжать транзит газа в Европу. Так, Россия может поставлять его и по другим газопроводам, если Украина откажется от транзита, говорил Владимир Путин.

— В частности, через «Турецкий поток», может быть, отчасти через «Голубой поток» в Турции тоже, хотя это для внутреннего потребления, — заявлял ранее президент РФ.

В конце октября он вновь отметил, что Россия никогда не отказывалась от поставок, в том числе и по украинскому маршруту, и намерена их продолжить.

При этом Владимир Зеленский заявлял, что после истечения контракта с «Газпромом» Украина будет совместно с ЕС принимать решение о транзите российского газа через свою территорию в Европу. Так, вероятно, в Молдавии понимают, что они должны будут следовать по той схеме, которую выработают в треугольнике Россия — Европа — Украина, заявил «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

— Украинцы вынуждают европейцев подписать дополнительное соглашение с «Газпромом», чтобы перенеслась точка сдачи-приемки газа. Сейчас право собственности на газ «Газпром» передает европейским компаниям в Европе, то есть когда газ проходит по территории Украины — он принадлежит России. А украинцы хотят все контакты с Европой замкнуть на себе, для этого нужна точка приема газа. Но европейцы понимают, что это будет прямой шантаж, — говорит он.

Тем не менее подобное соглашение ради продления транзита можно оформить хоть 31 декабря, отмечает аналитик. Если Европа не пойдет на это, то Молдавия сможет все сделать по аналогии. «Молдавгаз» может подписать с «Газпромом» соглашение, где она будет получать право собственности на топливо прямо на российско-украинской границе.

На территорию Молдавии и Приднестровья трубопроводный газ может быть поставлен по двум направлениям — транзитом через Украину и по «Турецкому потоку». Но даже по турецкому маршруту газопровод в Молдавию проходит через украинскую территорию. Поэтому, вероятно, Кишиневу придется решать вопрос транзита газа с Киевом, считает Игорь Юшков. Также стоит отметить, что «Газпром» не забронировал мощности для поставки газа в Молдавию в январе через Трансбалканский газопровод.

В чем суть спора Молдавии и «Газпрома»

Тем не менее, проблемы Молдавии не ограничиваются только Украиной. У Кишинева есть нерешенные вопросы и с российским «Газпромом». Сейчас он поставляет в Молдавию 5,7 млн куб. м газа в сутки, которые используются для внутреннего потребления Приднестровья, а также выработки электроэнергии для правого берега Днестра.

До 2022-го холдинг был единственным поставщиком газа в Молдавию. Но с октября того же года «Газпром» сократил суточный объем подачи на 30% из-за технических проблем, связанных с ограничением транзита через Украину. После этого Кишинев обвинил Москву в энергетическом кризисе, а позже Молдавия и вовсе якобы отказалась от закупок топлива у корпорации, а газ начала приобретать у Европы через компанию «Энергоком».

Стоит отметить, что отношения Молдавии и «Газпрома» осложнились из-за невыполнения финансовых обязательств страны перед компанией. Кишинев неоднократно не выплачивал задолженности, при этом российская сторона не раз шла на уступки по выплатам.

Однако в Министерстве энергетики Молдавии ранее заявляли, что в случае критической ситуации готовы вернуться к закупкам газа у «Газпрома». Так, в ноябре министр энергетики республики Виктор Парликов встретился с главой российского холдинга Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге, где обсудил альтернативные маршруты поставок газа в Приднестровье в случае прекращения транзита через Украину. При этом у Кишинева все еще остается долг перед холдингом в размере $709 млн, который молдавская сторона не признала.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан также недавно заявил, что, согласно контракту, «Газпром» обязан обеспечить поставки газа до границы республики по альтернативному маршруту, который возможен через Трансбалканский газопровод. Однако Виктор Парликов позже заявил, что российская сторона, ссылаясь на тот же контракт, обусловила такие поставки выполнением молдавской стороной долговых обязательств. Примечательно, что после этого президент Молдавии Майя Санду подписала указ об отзыве министра с его должности.

Обстановка в Приднестровье и сценарии развития событий

С 16 декабря в связи с ситуацией с поставками газа, в Молдавии начал действовать режим чрезвычайного положения на 60 дней. Чрезвычайное экономическое положение на один месяц было введено и в Приднестровье 11 декабря.

— Сейчас правительство прорабатывает вопросы жизнедеятельности Приднестровья в случае отсутствия газа, планы действий конкретных государственных структур и организаций. Таким образом, мы готовимся к кризисному сценарию, но исходим из того, что время его избежать еще есть, и потому нацелены на дальнейший диалог по этой проблеме со всеми заинтересованными сторонами, — сообщили в МИД ПМР.

Депутат Верховного Совета Андрей Сафонов также добавил «Известиям», что в настоящее время обстановка в Приднестровье спокойная. До Нового года в ПМР должно пройти еще несколько совещаний по ситуации с газом.

— Тирасполь эти вопросы прорабатывает, рассматривается либо продолжение потока через Суджу, либо с задействованием через «Турецкий поток», но тут все зависит от Кишинева будет ли он мешать подаче газа в Приднестровье, — сказал он.

Также власти ПМР по этому вопросу продолжат переговоры с РФ. Жители Приднестровья даже направляют свои обращения на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным.

Если же рассмотреть худший сценарий, при котором транзит все-таки прекратится, то и в Приднестровье и в Молдавии начнется критический энергодефицит, считает Игорь Юшков. Власти Молдавии признают, что поставками электроэнергии из Европы полноценно возместить мощности ГРЭС для обеспечения электроэнергией двух берегов Днестра в нынешней ситуации невозможно.

Молдавия сможет покупать электричество у Румынии, однако в этом случае ей придется делить объем, который поставляется Украине. Тогда в Молдавии и ПМР могут ввести графики подачи электроэнергии, считает аналитик. Что касается Приднестровской ГРЭС, то она сначала сможет работать на угле, однако этого хватит только до конца отопительного сезона и то, если опять же будут введены графики электроэнергии, резюмировал эксперт.