Захарова посоветовала Молдавии заплатить за российский газ

Молдавии необходимо заплатить за газ, которым пользовались в стране, вместо того чтобы придумывать сказки про «шантаж» России. Об этом 18 декабря сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Она отметила, что, несмотря на нейтральный статус Молдавии, власти страны «продолжают неприкрытое заигрывание с НАТО». По ее словам, президент республики Майя Санду в ходе своего визита в Брюссель на прошлой неделе жаловалась на «газовый шантаж» со стороны России.

«Какой-то газовый шантаж, вообще непонятно какой. Деньги пора заплатить за то, чем пользовались. И не придумывать никакие сказки про то, что их кто-то шантажирует», — заявила Захарова.

Ранее, 29 ноября, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что российская компания «Газпром» может отказаться поставлять газ в Молдавию, если Кишинев не погасит задолженность. Так он оценил заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана о том, что задолженности в $709 млн перед российским холдингом у страны «не существует».