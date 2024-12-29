Врач дала советы по облегчению симптомов цистита

Отказ от кофе, алкоголя, цитрусовых и острых блюд, а также обильное питье воды помогут облегчить симптомы цистита. Об этом 28 декабря рассказала «Газете.Ru» врач-уролог клиники DocMed Анастасия Кортышкова.

Медик пояснила, что цистит представляет собой воспалительное заболевание мочевого пузыря и сопровождается частым и болезненным мочеиспусканием, а также болевым синдром в надлобковой зоне. При появлении симптомов необходимо обратиться к урологу, получить профессиональную консультацию и лечение. При этот есть ряд способов, которые помогут облегчить симптомы до визита к врачу.

«Увеличение потребления жидкости поможет разбавить мочу и уменьшить раздражение мочевого пузыря. Старайтесь пить не менее 2–3 л воды в день. Это поможет увеличить частоту мочеиспускания и предотвратить накопление бактерий в мочевом пузыре. Избегайте раздражающей пищи и напитков. Кофе, цитрусовые, острые блюда и алкоголь — всё это может усиливать жжение и боль», — объяснила специалист.

От бани, сауны или грелки лучше временно воздержаться, продолжила врач. Они действительно помогают снять напряжение, однако тепло лишь усилит кровообращение в пораженных областях, распространяя воспаление.

«Если нет возможности обратиться к врачу, рекомендуется самостоятельно принять антибактериальный препарат — Фосфомицин (Монурал). В дозировке 3 гр однократно, или Нитрофурантоин по 100 мг три раза в день в течение 5–7 дней — при отсутствии аллергических реакций и противопоказаний. Эти препараты эффективны в 90% случаев острого цистита и обычно приводят к улучшению состояния через 72 часа», — подытожила Кортышкова.

Ранее, 14 октября, врач-уролог медицинской компании «Сберздоровье» Павел Низин рассказал «Известиям», что в течение жизни острый цистит возникает у 20–25% женщин, при этом, у каждой третьей в течение года возникает рецидив заболевания.