Год супервыборов

2024 год стал годом супервыборов. Национальные выборы прошли в 70 странах мира, в том числе в таких значимых государствах, как Россия, Индия, США, ЮАР, Франция, Британия. Важные избирательные кампании, определяющие общенациональные перспективы, были также на региональном уровне, например, в Германии. В странах Евросоюза выбирали депутатов Европарламента. Всего выборы разного уровня затронули половину населения земного шара, а число проголосовавших составило более 1,6 млрд. человек.

Прошедшие выборы продемонстрировали разнонаправленные тенденции. В странах БРИКС, Индии и ЮАР правящие партии, «Бхаратия джана парти» и Африканский национальный конгресс, в условиях высокой конкуренции смогли сохранить свои лидирующие позиции, заручившись поддержкой большинства избирателей.

Совсем другая ситуация сложилась в странах Запада. Низкие рейтинги правящих партий и коалиций, постоянные правительственные кризисы и смена правительств и, наконец, поражения правящих элит на ключевых выборах 2024 года, сенсационно высокие результаты «несистемных» политиков, стали свидетельством фундаментального кризиса доверия избирателей ведущих западных стран к своим политикам.

На президентских выборах в США, несмотря на травлю со стороны либеральных СМИ, судебные преследования и обвинения, неоднократные покушения, Дональд Трамп смог одержать убедительную победу, триумфально вернувшись к власти. Более того, Трамп в ходе кампании фактически победил сразу двух кандидатов истеблишмента: сначала выбил из кампании действующего президента Джо Байдена, а затем разгромил «резервного» кандидата Камалу Харрис, выиграв во всех «колеблющихся» штатах.

Крупным поражением для действующего президента Франции Эммануэля Макрона завершились выборы в Национальное собрание Франции. Возглавляемая Макроном коалиция «Вместе за Республику» утратила большинство, потеряв 86 депутатских мест. Более того, с учетом поданных в первом и втором турах выборов голосов избирателей, коалиция пропустила вперед сразу две оппозиционные силы, левый Новый народный фронт и правое Национальное объединение, получив по итогам первого тура 21,28% голосов избирателей, по итогам второго утра – 24,33%. Сохранение за коалицией Макрона второго места является исключительно результатом манипуляций и применения политических технологий.

Настоящей катастрофой закончились парламентские выборы для правящей британской консервативной партии. По итогам выборов консерваторы не просто уступили своим конкурентам, но получили более чем в три раза меньше депутатских мандатов (121 против 411 у лейбористов).

Потерпели сокрушительное поражение и партии правящей в Германии коалиции на выборах в ключевых землях Восточной Германии: Бранденбурге, Тюрингии и Саксонии. Выборы значительно укрепили позиции антиистеблишментных немецких партий: «Альтернативы для Германии» и «Блока Сары Вагенкнехт», для которого выборы стали успешным дебютом в немецкой политике.

Помимо катастрофических результатов выборов, симптомом масштабного кризиса доверия стали правительственные кризисы, охватившие ведущие западные страны, славящиеся устойчивостью своих политических систем. Во Франции за год сменилось четыре правительства. Это беспрецедентный для Пятой республики результат. Впервые за многие годы отправлено в отставку правительство Германии. До этого в послевоенной немецкой истории досрочные выборы Бундестага происходили только трижды: в 1972, 1983 и 2005 гг. К этому необходимо добавить досрочную отставку правительства Фумио Кисиды в Японии и импичмент президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю.

Итогом 2024 года стал очевидный кризис легитимности для многих западных политиков, партий и правительств. Даже сохраняя власть, они очевидным образом теряли легитимность в глазах собственных избирателей и мирового сообщества. Президенту Франции Макрону удалось удержаться у власти, но только путем откровенных манипуляций с общественным мнением. Результатом этой политики стал непрерывный правительственный кризис. Президенту Молдавии Майе Санду пришлось прибегнуть к откровенным фальсификациям с голосами зарубежных избирателей, дискриминации и недопущению до выборов ряда оппозиционных кандидатов и фактическому лишению избирательных прав большинства молдавских граждан, проживающих в России. Скандалом закончились президентские выборы в Румынии. Для сохранения власти правящая элита отменила посредством решения конституционного суда страны результаты первого тура, бездоказательно обвинив России во вмешательстве в голосование. При этом уже сейчас румынские власти были вынуждены признать, что никакого вмешательства не было.

Еще одним электоральным скандалом 2024 года стал отказ украинских властей от проведения президентских выборов в обход действующей конституции страны и фактическая узурпация власти утратившим легитимность бывшим президентом страны Владимиром Зеленским.

2024 год также стал годом окончательной дискредитации международных организаций, претендующих на роль арбитров в области электоральных процессов. Речь идет прежде всего о Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, на протяжении десятилетий заявлявших о своем моральном праве выносить вердикт относительно честности и транспарентности избирательных кампаний. Выборы в одних странах, несмотря на очевидные нарушения, признавались честными и легитимными. Так было, например, с Молдавией. В других странах обнаруживались нарушения, несмотря на отсутствие какой-либо доказательной базы. Примером может служить Грузия, выборы в которой не признаны западным сообществом, исходя из собственных конъюнктурных политических интересов.

На фоне кризиса доверия и легитимности в странах Запада, выборы в России продемонстрировали обратные тенденции: консолидацию общества и укрепившееся доверие избирателей к электоральным процедурам, беспрецедентный уровень явки и поддержки действующего президента, Владимира Путина, высокий уровень открытости и транспарентности избирательного процесса. Выборы единого дня голосования, в сентябре 2024 года, также подтвердили данные тенденции.

Автор — доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России, эксперт НОМ

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