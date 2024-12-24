Власти города Умань в Черкасской области приняли единогласное решение передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) советский танк Т-34 и пушки, которые ранее были памятниками. Об этом 24 декабря сообщила глава города Ирина Плетнева на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

«На нужды ВСУ передан танк Т-34», — написала она.

Плетнева отметила, что танк и пушки были сняты с постаментов в соответствии с украинским законом об осуждении коммунистического режима на Украине и запрете пропаганды его символики.

Кроме того, глава Умани выразила уверенность в том, что техника принесет пользу нацгвардии Украины.

Ранее, 15 декабря, бывший сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что всё больше украинских граждан поддерживают тех, кто выступает против сноса памятников, переименования городов.

До этого, 6 декабря, в киевском парке Славы демонтировали бюст дважды Героя СССР партизанского командира Сидора Ковпака. Сидор Ковпак являлся одним из руководителей партизанского движения на территории Украины и РСФСР во время Великой Отечественной войны.

Политика так называемой деколонизации стала продолжением декоммунизации на Украине, которую начали проводить с 2015 года в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Он предписывает сносить памятники, демонтировать мемориальные доски, переименовывать все топографические объекты, названия которых связаны с СССР или Россией. Особенно эта политика обострилась после начала спецоперации РФ по защите Донбасса в феврале 2022 года.