Реклама
Прямой эфир
Политика
Посол РФ заявил о разрушении российско-германских отношений по инициативе Берлина
Мир
WP сообщила о планах Байдена ввести новые санкции против энергосектора РФ
Общество
В Республике Башкортостан задержали председателя госкомитета за получение взятки
Армия
Армия России нанесла удары по военным аэродромам и складам ВСУ
Общество
Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области в рамках «Елки желаний»
Армия
Медведев заявил о почти 440 тыс. заключивших контракт с Минобороны россиян за год
Общество
Суд приговорил обвиняемого в шпионаже американца Спектора к 15 годам колонии
Мир
Ученый заявил о 250 затонувших кораблях с сокровищами у берегов Португалии
Общество
Житель Чебоксар задержан за оправдание теракта в «Крокусе»
Экономика
Патрушев заявил о важности обеспечить условия для опережающего развития Сибири
Мир
На Украине потребовали от ФРГ передать технологии производства ракет Taurus
Мир
Турпоток из РФ в Оман может вырасти на 25% за год
Общество
Краснодарский край выделит 1,2 млрд рублей на устранение последствий ЧС в Анапе
Наука и техника
На Солнце 24 декабря произошло пять мощных вспышек
Общество
МЧС предупредило жителей Москвы о тумане до утра 25 декабря
Армия
ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в приграничье Курской области
Общество
В Абакане после взрыва на заводе и гибели людей задержали начальника цеха
Происшествия
Младенцы массово отравились на утреннике в Екатеринбурге

Власти на Украине передали ВСУ советский танк Т-34 ВСУ

Власти Умани на Украине отдали на вооружение ВСУ демонтированный советский танк
0
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Власти города Умань в Черкасской области приняли единогласное решение передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) советский танк Т-34 и пушки, которые ранее были памятниками. Об этом 24 декабря сообщила глава города Ирина Плетнева на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

«На нужды ВСУ передан танк Т-34», — написала она.

Плетнева отметила, что танк и пушки были сняты с постаментов в соответствии с украинским законом об осуждении коммунистического режима на Украине и запрете пропаганды его символики.

Кроме того, глава Умани выразила уверенность в том, что техника принесет пользу нацгвардии Украины.

Враг мой Пушкин: в Риге сносят памятники русским ученым и писателям
Местную интеллигенцию травят националисты-русофобы

Ранее, 15 декабря, бывший сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что всё больше украинских граждан поддерживают тех, кто выступает против сноса памятников, переименования городов.

До этого, 6 декабря, в киевском парке Славы демонтировали бюст дважды Героя СССР партизанского командира Сидора Ковпака. Сидор Ковпак являлся одним из руководителей партизанского движения на территории Украины и РСФСР во время Великой Отечественной войны.

Политика так называемой деколонизации стала продолжением декоммунизации на Украине, которую начали проводить с 2015 года в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Он предписывает сносить памятники, демонтировать мемориальные доски, переименовывать все топографические объекты, названия которых связаны с СССР или Россией. Особенно эта политика обострилась после начала спецоперации РФ по защите Донбасса в феврале 2022 года.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024