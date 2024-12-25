Скрытая угроза: для МФО продлили возможность не раскрывать о себе часть информации

Банк России продлил до 31 декабря 2025 года право микрофинансовых организаций (МФО) не раскрывать о себе определенный перечь сведений, говорится в сообщении ЦБ. В него входят в том числе сведения о структуре и составе акционеров, об их долях в уставном капитале, информация о дебиторах, кредиторах, лицах, входящих в состав органов управления, а также информация о рисках и сделках, раскрытие которой приведет или может привести к введению мер ограничительного характера со стороны иностранных государств . Почему было принято это решение и как оно повлияет на соответствующий рынок — в материале «Известий».

Защита от давления

Это пролонгация мер, которые действуют уже более двух лет. Изначально решения были приняты для защиты акционеров, собственников, контрагентов бизнеса от возможного санкционного давления со стороны недружественных государств, которые таким образом теряют возможность налагать ограничения не только на само учреждение (в данном случае МФО), но и на лиц, принимающих решения в данной организации или сотрудничающих с ней, напомнил «Известиям» МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков.

— Раньше большая часть такой информации находилась в публичном поле и использовалась для экономического анализа субъекта, для оценки правовых, рисковых состояний. Но в данном контексте продление этой меры весьма обоснованно, — заметил эксперт. — Радикального влияния на рынок это не окажет. К возможности не раскрывать определенные данные многие участники рынка уже приспособились. Но в целом больше всего от этого страдают рыночные акционеры, которые хотели бы анализировать бумаги публичных компаний, торгующихся на бирже.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сейчас инвесторы не обладают полноценной информацией и вынуждены больше доверять имиджу компании и данным из публичных источников. Часть данных ЦБ всё-таки публикует, однако установить дополнительные связи и оценить все возможные риски на их основе куда сложнее.

Схожие решения касаются и других финансовых учреждений.

— Ранее ЦБ продлил для банков на год право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию. На наш взгляд, это вряд ли что-то меняет для данного рынка относительно текущей ситуации, — заявил «Известиям» начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

Как и в отношении других секторов российского финансового рынка, право не раскрывать чувствительную информацию продлевается в связи с наличием рисков попадания под санкции у отдельных крупных институтов. Число таких игроков измеряется единицами, сказал «Известиям» старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

— Многие МФО, аффилированные с крупными банками, находящимися под санкциями, имеют аналогичный бренд в названии, и в сокрытии структуры владения просто нет смысла, но могут быть опасения относительно ввода персональных санкций. Банк России неоднократно призывал участников финансового рынка не злоупотреблять соответствующим правом, но при этом сам регулятор не разделяет действительно чувствительную информацию и обычные кейсы снижения информационной прозрачности некоторых игроков под формальным предлогом санкционных рисков, — подчеркнул эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Несмотря на описанную ситуацию, по его словам, на микрофинансовом рынке присутствует негласный отраслевой стандарт по раскрытию структуры владения и даже руководящей команды. Подавляющее большинство игроков не связано с крупными финансово-промышленными группами, находящимися под санкциями, и не опасается наложения каких-либо ограничений.

— Рынок МФО всё еще остается непонятным большинству институциональных кредиторов, поэтому для привлечения финансирования требуется повышенная готовность к раскрытию информации. Мы не ожидаем существенного влияния продленного послабления на микрофинансовый рынок, — сказал он.

Конкурентные преимущества

Нераскрытие информации играет важную роль. Во-первых, оно может препятствовать наложению санкций как на компании, так и на отдельных физических лиц. Во-вторых, это способствует защите критически важных данных клиентов, включая защиту от информационных атак со стороны других государств. Наконец, в-третьих, нераскрытие позволяет сохранить конкурентные преимущества компании. Если определенная информация станет доступной, это может поставить под угрозу уникальные позиции организаций на рынке. Именно эти причины, очевидно, лежат в основе данного решения, отметил основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

— Однако у этого подхода есть и значительный негативный аспект — отсутствие прозрачности, — сказал «Известиям» эксперт. — Это означает, что невозможно получить точное представление о финансовой отчетности компании: всё ли у нее в порядке, соблюдает ли она требования и правила. В результате возникает недоверие к таким организациям, что, в свою очередь, влияет на рынок в целом. Вероятно, рынок будет меняться, появятся новые услуги и продукты, которые окажутся более прозрачными и понятными для пользователей.

В основных приоритетах 2025 года, как и в уходящем году, остаются вопросы безопасности страны и стабилизации экономики в целом, отметил депутат Госдумы Борис Гладких.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Требуется перестройка рынков, создание новых инструментов под изменяющиеся реалии. Россия уже выработала подобные решения и проверила их временем. Например, мера для участников СВО в первую очередь направлена на помощь нашим военным, — сказал «Известиям» политик. — Речь о реструктуризации задолженности при формировании резервов задолженности по займам, МФО по-прежнему имеют право не раскрывать данную информацию.

Решение Банка России, по его мнению, позволит не допустить возможных проблем в вопросах оборота денежных средств внутри страны, связанных с деятельностью микрофинансовых организаций.

— Сегодня мы видим, как западные страны продолжают форсировать запреты на использование отечественных платежных систем и банковских транзакций со всё большим количеством как счетов, так и организаций. Надежда на изменение зарубежного климата по отношению к нам, разумеется, присутствует. Однако мы не склонны на это полагаться. В случае любых глобальных изменений Россия всегда будет отвечать существующим реалиям, а не гипотетическим желаниям, — пообещал Борис Гладких.

«Известия» направили запрос в ЦБ, но на момент публикации ответ получен не был.