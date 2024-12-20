Водитель насмерть сбил пешехода на юге Москвы

Водитель легкового авто насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе на юге Москвы. Об этом 20 декабря сообщили в Telegram-канале столичной госавтоинспекции.

ДТП произошло на улице Москворечье в районе дома 47. Пешеход скончался на месте от полученных травм.

«Сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего», — добавили в ведомстве.

Днем ранее сообщалось, что в Дагестане в результате ДТП погиб один человек и еще двое получили травмы. Пострадавших доставили в центральную городскую больницу Избербаша.