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Вылетевший на поиски самолета Ан-2 вертолет вернулся в аэропорт из-за поземки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Вылетевший на поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 вертолет Ми-8 вернулся в аэропорт села Майского из-за сильной поземки. Об этом 20 декабря сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

«На земле поземка. Возможности вести поиск нет. Борт ушел на Майское», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Лебедев также уточнил, что наземная группа по-прежнему движется в сторону вероятного места аварии, борт всё еще не обнаружен.

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Ранее в этот день Лебедев вернувшийся из-за непогоды в село Оссора вертолет со спасателями на борту вновь вылетел на поиски.

О пропаже самолета Ан-2 стало известно 19 декабря. Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщал о начале спасательной операции. В то же время в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ отметили, что на Камчатке началась доследственная проверка по факту авиационного происшествия с воздушным судном Ан-2.

Позднее Лебедев рассказал, что с воздушного судна поступил сигнал об аварийной посадке. В следственном управлении СК РФ по региону уточнили, что на борту самолета находились 800 кг коммерческого груза, два члена экипажа и один пассажир.

Тогда же сообщалось о том, что к месту предполагаемой аварийной посадки самолета Ан-2 на Камчатке отправилась наземная группировка спасателей.

В МЧС по региону также отметили, что из села Мильково вылетел вертолет со спасателями из региональной поисково-спасательной базы (РПСБ). Помимо этого, из города Елизово был спланирован вылет вертолета Ми-8 с личным составом Камчатского спасательного центра на борту.

Вскоре Сергей Лебедев заявил, что спасатели поймали устойчивый радиосигнал маяка в районе поиска пропавшего на Камчатке самолета Ан-2, а вертолет Ми-8 совершил посадку и пережидает непогоду.

Также представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко заявил о том, что поиски самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке, осложняются непростыми погодными условиями, а также особенностями рельефа.

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