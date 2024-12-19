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На борту пропавшего на Камчатке Ан-2 сработал сигнал об аварийной посадке

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Спасатели получили сигнал об аварийной посадке на борту пропавшего на Камчатке Ан-2 недалеко от поселка Ключи. Об этом 19 декабря сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

«В 04:45 (мск) поступила информация о том, что на борту Ан-2 в имеющихся координатах сработала система аварийной посадки на высоте 700 м», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Лебедев уточнил, что ближайшим населенным пунктом к предполагаемому месту пропажи является поселок Ключи.

При этом, как сообщили «Известиям» в следственном управлении СК РФ по региону, самолет Ан-2 принадлежит авиакомпании ООО «Фаеравиа». По данным ведомства, на борту находилось 800 кг коммерческого груза, два члена экипажа и один пассажир. На поиски были отправлены два вертолета.

Кроме того, в МЧС указали, что из села Тиличики вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы, также к вылету из города Елисово готовится вертолет Ми-8 со спасателями поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и краевыми спасателями КГКУ «ЦОД».

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О пропаже самолета Ан-2 стало известно ранее в этот день. Лебедев сообщал о начале спасательной операции. В то же время в восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ отметили, что на Камчатке началась доследственная проверка по факту авиационного происшествия с воздушным судном Ан-2. Выясняются все обстоятельства инцидента.

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