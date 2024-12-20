Наземная группа спасателей прибыла в район поисков пропавшего на Камчатке Ан-2

Наземная группировка спасателей, направленных на поиски пропавшего самолета Ан-2 на Камчатке, продолжает работу. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«По погодным условиям из города Елизово спланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России с личным составом Камчатского спасательного центра МЧС России на борту», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Уточняется, что помимо этого, в поселке Оссора находится вертолет Ми-8, готовый вылететь к месту поиска, если позволят погодные условия. Также из села Мильково ранее вылетел вертолет со спасателями из региональной поисково-спасательной базы (РПСБ).

О пропаже самолета Ан-2 стало известно ранее 19 декабря. Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщал о начале спасательной операции. В то же время в восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ отметили, что на Камчатке началась доследственная проверка по факту авиационного происшествия с воздушным судном Ан-2.

Позднее в этот же день Лебедев рассказал, что с воздушного судна поступил сигнал об аварийной посадке. В следственном управлении СК РФ по региону уточнили, что на борту самолета находилось 800 кг коммерческого груза, два члена экипажа и один пассажир.

Тогда же сообщалось о том, что к месту предполагаемой аварийной посадки самолета Ан-2 на Камчатке отправилась наземная группировка спасателей.