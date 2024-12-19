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Группу спасателей направили к месту возможной аварийной посадки Ан-2 на Камчатке

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Фото: t.me/mchskam41
dzen
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К месту предполагаемой аварийной посадки самолета Ан-2 на Камчатке отправилась наземная группировка спасателей. Об этом 19 декабря сообщили в МЧС РФ по региону.

«Сводная наземная группировка спасателей готовится к выезду из Петропавловска-Камчатского к месту возможной аварийной посадки самолета Ан-2 на Камчатке», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что к месту происшествия также готовится вылететь вертолет Ми-8 МЧС со спасателями, однако этому препятствуют погодные условия. Там уточнили, что вылет с 15 спасателями запланирован на утро 20 декабря.

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О пропаже самолета Ан-2 стало известно ранее в этот день. Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщал о начале спасательной операции. В то же время в восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ отметили, что на Камчатке началась доследственная проверка по факту авиационного происшествия с воздушным судном Ан-2.

Позднее в этот же день Лебедев рассказал, что с воздушного судна поступил сигнал об аварийной посадке. В следственном управлении СК РФ по региону уточнили, что на борту самолета находилось 800 кг коммерческого груза, два члена экипажа и один пассажир.

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