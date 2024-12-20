Вертолет со спасателями возобновил поиск пропавшего на Камчатке самолета Ан-2

Вернувшийся из-за непогоды в село Оссора со спасателями на борту вертолет вновь начал поиски пропавшего самолета Ан-2 в Камчатском крае. Об этом 20 декабря сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

«Непогода отступила. В 15:15 (06:15 мск) борт взлетел опять на поиск. Видимость есть. Ждем результата», — говорится в сообщении Лебедева на странице в социальной сети «ВКонтакте».

О пропаже самолета Ан-2 стало известно 19 декабря. Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщал о начале спасательной операции. В то же время в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ отметили, что на Камчатке началась доследственная проверка по факту авиационного происшествия с воздушным судном Ан-2.

Позднее в этот же день Лебедев рассказал, что с воздушного судна поступил сигнал об аварийной посадке. В следственном управлении СК РФ по региону уточнили, что на борту самолета находились 800 кг коммерческого груза, два члена экипажа и один пассажир.

Тогда же сообщалось о том, что к месту предполагаемой аварийной посадки самолета Ан-2 на Камчатке отправилась наземная группировка спасателей.

В МЧС по региону также отметили, что из села Мильково вылетел вертолет со спасателями из региональной поисково-спасательной базы (РПСБ). Помимо этого, из города Елизово был спланирован вылет вертолета Ми-8 с личным составом Камчатского спасательного центра на борту.

Вскоре Сергей Лебедев заявил, что спасатели поймали устойчивый радиосигнал маяка в районе поиска пропавшего на Камчатке самолета Ан-2, а вертолет Ми-8 совершил посадку и пережидает непогоду.

Также представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко заявил о том, что поиски самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке, осложняются непростыми погодными условиями, а также особенностями рельефа.