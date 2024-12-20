Поиски пропавшего на Камчатке Ан-2 осложнены непростыми погодными условиями

Поиски самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке, осложняются непростыми погодными условиями, а также особенностями рельефа. Об этом 20 декабря сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

«Поиски происходят в гористой местности и осложняются непростыми погодными условиями», — написал он в своем Telegram-канале.

Кореняко также отметил, что поиски возобновились после улучшения метеоусловий и с наступлением светлого времени суток. В воздушной части операции участвуют специалисты подведомственного Росавиации ФКУ «Камчатская региональная поисково-спасательная база» на двух поисково-спасательных воздушных судах (ПСВС) агентства — вертолетах Ми-8Т Камчатского авиационного предприятия.

О пропаже самолета Ан-2 стало известно 19 декабря. Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщал о начале спасательной операции. В то же время в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ отметили, что на Камчатке началась доследственная проверка по факту авиационного происшествия с воздушным судном Ан-2.

Позднее в этот же день Лебедев рассказал, что с воздушного судна поступил сигнал об аварийной посадке. В следственном управлении СК РФ по региону уточнили, что на борту самолета находились 800 кг коммерческого груза, два члена экипажа и один пассажир.

Тогда же сообщалось о том, что к месту предполагаемой аварийной посадки самолета Ан-2 на Камчатке отправилась наземная группировка спасателей.

В МЧС по региону также отметили, что из села Мильково вылетел вертолет со спасателями из региональной поисково-спасательной базы (РПСБ). Помимо этого, из города Елизово был спланирован вылет вертолета Ми-8 с личным составом Камчатского спасательного центра на борту.

Вскоре Сергей Лебедев заявил, что спасатели поймали устойчивый радиосигнал маяка в районе поиска пропавшего на Камчатке самолета Ан-2, а вертолет Ми-8 совершил посадку и пережидает непогоду.