Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области ликвидирован
Общество
На станции Княжая в Мурманской области полностью восстановили движение поездов
Общество
Экономист посоветовал россиянам положить 1 млн рублей на вклад
Мир
В Словакии пообещали блокировать санкции против атомной энергетики РФ
Общество
Житель Приморья получил восемь лет колонии за убийство ребенка в 1993 году
Мир
В МВФ сообщили о быстром росте зарплат и высоком уровне потребления в РФ
Армия
Саперы рассказали о разминировании территории освобожденного Украинска в ДНР
Армия
Артиллеристы уничтожили пехоту ВСУ в приграничном районе Курской области
Армия
Расчеты «Гиацинт-С» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в зоне СВО
Армия
Спецназ Росгвардии дроном-камикадзе уничтожил внедорожник ВСУ в Курской области
Происшествия
Водитель насмерть сбил пешехода на юге Москвы
Мир
Путин посчитал серьезной ПВО, установленную Западом в Киеве
Происшествия
В районе поиска пропавшего на Камчатке Ан-2 поймали устойчивый сигнал маяка
Мир
Украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве
Мир
Пушилин заявил о большом количестве свидетельств военных преступлений ВСУ
Армия
Силы ПВО за ночь ликвидировали 36 украинских БПЛА над регионами РФ
Общество
Синоптики спрогнозировали осадки и потепление до +3 градусов в Москве 20 декабря
Мир
Журналист Боуз раскритиковал Запад за отсутствие представителей СМИ из РФ
Сюжет:

Журналист Боуз раскритиковал Запад за отсутствие представителей СМИ из РФ

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Ирландский журналист Чей Боуз 19 декабря обратил внимание, что в прямой линии президента РФ Владимира Путина приняли участие иностранные журналисты, в то время как на Западе представителей СМИ из РФ ограничивают.

Он отметил, что российский лидер открыто отвечает на вопросы журналистов со всего мира, в том числе из США и Великобритании.

«Где российские журналисты в Великобритании и США? Запрещены, ограничены, притеснены и закрыты», — написал ирландский журналист в социальной сети Х (бывш. Twitter).

76 вопросов о важном: Путин подвел итоги-2024 и назвал цели на новый год
Президент пообещал решить проблему с выплатами бойцам, допустил диалог с Трампом, отменил лимиты по ипотеке и рассказал о семье

Ранее в этот день посетивший пресс-конференцию российского президента Владимира Путина журналист американского телеканала NBC News заявил «Известиям», что его целью является донесение позиции России и ее народа до аудитории в США.

Накануне, 18 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и ее лидер являются объектами повышенного интереса мировых СМИ, поэтому стране необходимо использовать его для того, чтобы доносить правду и позицию. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что на предстоящей пресс-конференции Путина основное число вопросов всё же ожидается от российских журналистов.

Также в тот день Песков заявил «Известиям», что на пресс-конференции президента РФ будет присутствовать ряд иностранных журналистов из недружественных стран. Кроме того, он отметил, что некоторые из них изъявили желание приехать специально для участия в мероприятии.

«Итоги года» с Владимиром Путиным прошли ранее в этот день и продлились 4,5 часа. Данный формат, совмещающий прямую линию и пресс-конференцию для СМИ, позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты, в том числе стран Запада.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024