Ирландский журналист Чей Боуз 19 декабря обратил внимание, что в прямой линии президента РФ Владимира Путина приняли участие иностранные журналисты, в то время как на Западе представителей СМИ из РФ ограничивают.

Он отметил, что российский лидер открыто отвечает на вопросы журналистов со всего мира, в том числе из США и Великобритании.

«Где российские журналисты в Великобритании и США? Запрещены, ограничены, притеснены и закрыты», — написал ирландский журналист в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Ранее в этот день посетивший пресс-конференцию российского президента Владимира Путина журналист американского телеканала NBC News заявил «Известиям», что его целью является донесение позиции России и ее народа до аудитории в США.

Накануне, 18 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и ее лидер являются объектами повышенного интереса мировых СМИ, поэтому стране необходимо использовать его для того, чтобы доносить правду и позицию. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что на предстоящей пресс-конференции Путина основное число вопросов всё же ожидается от российских журналистов.

Также в тот день Песков заявил «Известиям», что на пресс-конференции президента РФ будет присутствовать ряд иностранных журналистов из недружественных стран. Кроме того, он отметил, что некоторые из них изъявили желание приехать специально для участия в мероприятии.

«Итоги года» с Владимиром Путиным прошли ранее в этот день и продлились 4,5 часа. Данный формат, совмещающий прямую линию и пресс-конференцию для СМИ, позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты, в том числе стран Запада.