Песков рассказал о присутствии на пресс-конференции Путина зарубежных журналистов
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 18 декабря, заявил «Известиям», что на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина будет присутствовать некоторое количество иностранных журналистов из недружественных стран.
«Их не много. Такие есть. Во-первых, естественно все те иностранцы из недружественных стран, которые продолжают работать у нас. Они здесь аккредитованы, у них действующая аккредитация Министерства иностранных дел», — поделился пресс-секретарь президента.
Кроме того, Песков отметил, что некоторое количество представителей зарубежных СМИ изъявило желание приехать специально для пресс-конференции.
Накануне из штаба движения «Народный фронт» стало известно, что число обращений на прямую линию с главой государства превысило 1,4 млн заявок. Отмечалось, что наиболее популярным способом задать вопрос остались звонки, их поступило более 780 тыс.
До этого, 14 декабря, Путин сообщил, что уже ознакомился с вопросами, на которые ему предстоит ответить в ходе прямой линии. Он также отметил, что страна развивается, однако нужно решить еще много вопросов.
Прямая линия главы государства будет совмещена с большой пресс-конференцией. Мероприятия пройдут под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Приглашения получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.