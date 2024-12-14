Путин ознакомился с вопросами для прямой линии

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 14 декабря, рассказал на XXII съезде партии «Единая Россия», что уже ознакомился с вопросами, на которые ему предстоит ответить в ходе прямой линии, и отметил, что страна развивается, но нужно решить еще много вопросов.

«Сейчас, вы знаете, идет подготовка и к большой конференции, и к прямой линии. Я познакомился с вопросами, которые поступают, но думаю, что для вас не секрет: сделано многое, конечно, но проблем еще, как у нас в народе говорят, вагон и маленькая тележка», — сказал Путин.

Он отметил, что «почивать на лаврах» нельзя, необходимо работать на опережение.

Глава государства отметил, что РФ развивается, ее экономика растет, несмотря на беспрецедентные как в прямом смысле, так и с точки зрения мировой истории санкции, грубое вмешательство и давление со стороны правящих элит в некоторых государствах. Тем не менее никакой шантаж и попытки помешать России извне никогда не достигнут успеха.

Президент попросил подумать над тем, как наиболее эффективно использовать первичные отделения «Единой России». Путин обратил внимание, что в зоне ответственности партии — налаживание обратной связи с людьми, ведь она позволяет видеть динамику изменений на местах. Глава государства подчеркнул, что представители власти должны не «отфутболивать» обращающихся к ним людей по различным инстанциям, а самостоятельно работать над решениями их проблем.

Путин заявил, что честный разговор с людьми — залог доверия россиян, он необходим и государству, и «Единой России». Никакая статистика не заменит личных контактов с гражданами. Кроме того, президент отметил, что РФ может двигаться сразу по всем ключевым направлениям, от которых зависят ее суверенитет и конкурентоспособность. Путин подчеркнул, что в центре планов должны быть человек, его благополучие и качество жизни, достаток российских семей.

13 декабря глава регионального отделения «Народного фронта» Республики Крым Алла Вертинская рассказала, что в call-центре «Народного фронта» досрочно решают вопросы граждан, поступающие в штаб организации перед прямой линией президента России. Сотрудники call-центра объединяют вопросы по тематикам и на первый план выводят темы, которые необходимо держать на контроле.

Прямая линия главы государства состоится 19 декабря, она будет совмещена с большой пресс-конференцией. Мероприятия пройдут под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Приглашения получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты. Call-центр в штабе «Народного фронта» начал работу в ночь на 8 декабря.

Предыдущая прямая линия с российским лидером прошла 14 декабря 2023 года. Президенту поступило более 2 млн обращений от граждан. Он ответил на вопросы о специальной военной операции России на Украине, новых регионах РФ, росте реальных зарплат, пенсиях, продолжительности жизни, здравоохранении, развитии искусственного интеллекта, а также затронул ряд других тем.