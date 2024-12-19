Прибывший в РФ журналист NBC News рассказал о цели донести позицию России

Прибывший на пресс-конференцию российского президента Владимира Путина журналист американского телеканала NBC News заявил «Известиям» 19 декабря, что его целью является донесение позиции России и ее народа до аудитории в США.

«Я приехал в Россию, чтобы задавать вопросы обычным гражданам, и, если будет возможность, президенту России, а также донести до людей справедливую рефлексию о ситуации», — заявил он.

Накануне, 18 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и ее лидер являются объектами повышенного интереса мировых СМИ, поэтому стране необходимо использовать его для того, чтобы доносить правду и позицию. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что на предстоящей пресс-конференции Путина основное число вопросов всё же ожидается от российских журналистов.

Также в тот день Песков заявил «Известиям», что на пресс-конференции президента РФ будет присутствовать ряд иностранных журналистов из недружественных стран. Кроме того, он отметил, что некоторые из них изъявили желание приехать специально для участия в мероприятии.

14 декабря Путин сообщал, что уже ознакомился с вопросами, на которые ему предстоит ответить в ходе прямой линии.

Она пройдет 19 декабря и будет совмещена с большой пресс-конференцией. Мероприятия пройдут под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Приглашения получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.