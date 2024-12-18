Песков призвал использовать интерес зарубежных СМИ в РФ для донесения правды

Россия и президент России Владимир Путин вызывают повышенный интерес мировых СМИ, это надо использовать для донесения правды. Об этом 18 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Наша страна и наш президент являются объектами повышенного интереса мировых СМИ. И хотя этот их интерес проявляется в такой однобокой, предвзятой, заказной, ангажированной информационной повестке дня, все-таки интерес есть, поэтому этот интерес нам надо использовать для того, чтобы нести через них всю нашу правду, нести через них информацию о себе, нашу позицию», — сказал Песков в эфире Первого канала.

Он отметил, что лучше, чтобы позиция РФ звучала от первоисточника.

Официальный представитель Кремля также отметил, что основное число вопросов всё же ожидается от российских журналистов. При этом, Песков подчеркнул, что планируется предоставлять слово всем желающим.

Ранее в этот день Песков заявил «Известиям», что на пресс-конференции президента РФ будет присутствовать некоторое количество иностранных журналистов из недружественных стран. Кроме того, он отметил, что некоторые из них изъявили желание приехать специально для пресс-конференции.

Тогда же официальный представитель Кремля сообщил «Известиям», что после обработки искусственным интеллектом вопросов для прямой линии Путина выяснилось, что больше всего граждане интересуются ходом специальной военной операции (СВО) России.

17 декабря в штабе движения «Народный фронт» сообщили, что число обращений на прямую линию с главой государства превысило 1,4 млн заявок. До этого, 14 декабря, Путин сообщил, что уже ознакомился с вопросами, на которые ему предстоит ответить в ходе прямой линии.

Прямая линия главы государства будет совмещена с большой пресс-конференцией. Мероприятия пройдут под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Приглашения получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.