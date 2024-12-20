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Замглавы МИД РФ Рябков рассказал о способах вернуть дипсобственность в США

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Фото: TASS/AP
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Вопрос о российской дипсобственности не закрыт. Как заявил «Известиям» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, Москва продолжит добиваться ее возврата.

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«Он не может быть закрытым до тех пор, пока мы не добьемся от властей в Вашингтоне, независимо от уходящей администрации, от будущей администрации, возврата всех незаконно захваченных и удерживаемых объектов дипломатической недвижимости. Мы работали над этим, будем работать дальше, и мы не теряем концентрации воли на этом направлении, поэтому американцы в новой администрации пусть готовятся к тому, что мы постоянно будем им, не хочется говорить «капать на мозги», но по факту именно так», — подчеркнул Сергей Рябков.

Ранее «Известия» выяснили, что Вашингтон прекратил вести переговоры по возврату российской дипломатической собственности, по сути, закрыв для себя этот вопрос. Всего с 2016 года США арестовали шесть российских дипломатических объектов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Объектная реальность: РФ продолжит добиваться возврата дипсобственности в США

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