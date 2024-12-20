Замглавы МИД РФ Рябков рассказал о способах вернуть дипсобственность в США

Вопрос о российской дипсобственности не закрыт. Как заявил «Известиям» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, Москва продолжит добиваться ее возврата.

«Он не может быть закрытым до тех пор, пока мы не добьемся от властей в Вашингтоне, независимо от уходящей администрации, от будущей администрации, возврата всех незаконно захваченных и удерживаемых объектов дипломатической недвижимости. Мы работали над этим, будем работать дальше, и мы не теряем концентрации воли на этом направлении, поэтому американцы в новой администрации пусть готовятся к тому, что мы постоянно будем им, не хочется говорить «капать на мозги», но по факту именно так», — подчеркнул Сергей Рябков.

Ранее «Известия» выяснили, что Вашингтон прекратил вести переговоры по возврату российской дипломатической собственности, по сути, закрыв для себя этот вопрос. Всего с 2016 года США арестовали шесть российских дипломатических объектов.

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Объектная реальность: РФ продолжит добиваться возврата дипсобственности в США