Объектная реальность: РФ продолжит добиваться возврата дипсобственности в США

Вопрос о возвращении российской дипломатической собственности в США не закрыт, Москва будет добиваться возврата всех незаконно захваченных и удерживаемых объектов. Об этом «Известиям» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, в новой администрации Штатов должны готовиться к тому, что Россия постоянно будет им «капать на мозги» по этому вопросу. При этом в США ранее заявили, что полностью остановили диалог по вопросу возврата российской дипсобственности.

Россия пытается получить доступ к дипломатическим объектам в США

Вопрос о российской дипсобственности не закрыт. Как заявил «Известиям» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, Москва продолжит добиваться ее возврата.

— Он не может быть закрытым до тех пор, пока мы не добьемся от властей в Вашингтоне, независимо от уходящей администрации, от будущей администрации, возврата всех незаконно захваченных и удерживаемых объектов дипломатической недвижимости. Мы работали над этим, будем работать дальше, и мы не теряем концентрации воли на этом направлении, поэтому американцы в новой администрации пусть готовятся к тому, что мы постоянно будем им, не хочется говорить, «капать на мозги», но по факту именно так, — подчеркнул Сергей Рябков.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В июле «Известия» выяснили, что Вашингтон больше не хочет вести диалог с Москвой по этому вопросу. По сути, для американской стороны он закрыт.

— Вопрос о возвращении российской дипсобственности находится в центре нашей работы с первого дня, как американцы осуществили такой враждебный шаг. Проблема обсуждается на всех уровнях. Однако в Вашингтоне говорить с нами не хотят и ограничиваются лишь отписками в ответ на российские требования, — сообщил «Известиям» Анатолий Антонов, который на тот момент занимал должность посла РФ в США.

При этом действующая администрация Джо Байдена даже не позволяет российской стороне оценивать техническое состояние собственности. Нельзя проверить и сохранность ценностей, оставленных в этих помещениях.

Генконсульство РФ в Сиэтле Фото: Global Look Press/Paul Christian Gordon

Справка «Известий» Всего Вашингтон арестовал шесть российских объектов. Два из них использовались как дачи для отдыха дипломатов и их семей. Так, российские специалисты лишились доступа в поместье Килленуорт на острове Лонг-Айленд недалеко от Нью-Йорка. Под арест попал также загородный комплекс в штате Мэриленд в 100 км от Вашингтона, приобретенный в 1972 году более чем за $1 млн. В 2017 году США лишили дипломатического иммунитета часть консульства РФ в Сан-Франциско, здание торгпредства в американской столице и его отделение в Нью-Йорке. В марте 2018 года американцы закрыли генконсульство России в Сиэтле (арендованное у США), и уже с апреля туда был ограничен доступ российским служащим. Незаконная конфискация объектов сопровождалась крайне недружественными и недипломатическими действиями американской стороны. В некоторых случаях российским дипломатам давали лишь 48 часов на то, чтобы они покинули занимаемые помещения. Спецслужбы США проводили незаконные обыски, о которых предупреждали за считаные часы. Досмотры велись и в жилых помещениях сотрудников.

Своими действиями Вашингтон нарушил сразу несколько положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. К примеру, ст. 27, которая гласит о том, что даже в случае военного конфликта необходимо уважать и охранять консульские помещения, а также имущество консульского учреждения и его архив. Не соблюдена и ст. 31, согласно которой «власти государства пребывания не могут вступать в ту часть консульских помещений, которая используется исключительно для работы консульского учреждения, иначе как с согласия главы консульского учреждения, назначенного им лица и главы дипломатического представительства представляемого государства». США нарушили и двустороннее соглашение, заключенное еще с СССР, о неприкосновенности зданий (ст. 17).

Поместье Килленуорт Фото: REUTERS

— Формальная позиция США состоит в том, что никаких нарушений международного права нет. Поскольку грамотных юристов в стране достаточно, даже обыск консульств и загородных резиденций официально назвали инспекцией, призванной убедиться, что российский персонал покинул объекты. Другое дело, что Венская конвенция упоминает так называемые исполнительные действия, которые вполне можно отождествить и с инспекцией. Однако тут можно дать несколько интерпретаций, на что и упирают американцы, — отметил в беседе с «Известиями» доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Иван Лошкарев.

По его мнению, попытки обойти смысл положений Венской конвенции не укрепляют доверие между странами и создают общую напряженность в коммуникации по официальным каналам. Впоследствии созданный американцами прецедент может послужить для подготовки юридически обязывающего документа о дополнительных мерах защиты дипломатических представительств и об ответственности государства пребывания за нарушение норм.

Односторонние действия Вашингтона негативно сказываются на дипломатии как таковой, считает доцент департамента политики и управления НИУ ВШЭ Михаил Миронюк.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Строго говоря, США принимают и применяют дипломатию, когда им это надо. Иными словами, дипломатия — заложник конъюнктуры. Нельзя сказать, что происходящее стало чем-то из ряда вон выходящим. Но теряется квалификация дипломатов и смысл дипломатии в целом, — заявил он «Известиям».

Перспективы решения вопроса при Трампе

Скандал с конфискациями начался еще при уходящей администрации Барака Обамы в 2016 году. Тогда в США приняли пакет антироссийских санкций за якобы вмешательство в американские выборы. К слову, в своей предвыборной кампании 2016 года, как и в недавно проходящей гонке, Дональд Трамп выступал за нормализацию отношений с Москвой. Многие расценили тот шаг как попытку демократического истеблишмента испортить предстоящий диалог Дональда Трампа и Владимира Путина. Однако аресты дипнедвижимости активно продолжались и при республиканце.

Сегодняшний день имеет определенные сходства с событиями восьмилетней давности. Избранный президент США активно ратует за диалог с РФ, включая мирные переговоры по Украине, а действующая администрация демократов всячески эскалирует ситуацию. Наглядный пример — данное Киеву разрешение на удары дальнобойным западным оружием вглубь территории России.

Фото: TASS/AP

После избрания президентом Дональд Трамп не отказался от своей предвыборной риторики и по-прежнему обещает приложить максимум усилий для урегулирования украинского конфликта. Он также выразил готовность к диалогу с российским президентом. 19 декабря Владимир Путин еще раз заверил, что тоже готов к контактам и встрече с Трампом. Всё это прибавляет оптимизма по поводу будущего, однако намерения Трампа образца 2016 года по построению нормальных российско-американских отношений, по сути, не воплотились в жизнь. Поэтому до первых конкретных внешнеполитических действий новой администрации однозначно делать какие-либо выводы трудно. Если же нормализация отношений случится, то и вопрос дипсобственности также может решиться.

— С точки зрения Трампа, этот вопрос можно решить как полным, так и частичным возвратом доступа России к ее собственности. Более того, в 2017 году этот вопрос обсуждался в президентской администрации, но тогда резко против выступили американские силовики. Из объявленных назначений в новой администрации Трампа видно, что преемственность в этом вопросе среди силовиков более чем вероятна. Поскольку эта проблема не так велика на фоне конфликта на Украине, республиканец вряд ли сам захочет ею заниматься и делегирует ее решение тем самым силовикам и близкому к ним будущему госсекретарю Марко Рубио, — полагает Иван Лошкарев.

По мнению Михаила Миронюка, сложившаяся ситуация вряд ли изменится и арестованную дипсобственность, скорее всего, не вернут.