Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 19 декабря указал на безобразную кампанию Украины против Венгрии в ответ на предложение рождественского прекращения огня.

«Хорошо видно, что в последние дни развернул против нас безобразную кампанию, на международной арене он постоянно нас провоцирует. Я думаю, что на эту провокацию нельзя поддаваться», — приводит его слова телеканал Hirado.

Также Сийярто добавил, что Венгрия создала возможность для прекращения огня, а президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая) будет судить украинский народ.

Ранее, 17 декабря британский аналитик Александр Меркурис заявил, что президент Украины в ярости из-за попыток Венгрии, США и России найти дипломатические пути решения конфликта. Аналитик добавил, что Зеленского возмутило предложение Орбана установить на Рождество перемирие с Россией.

До этого, 16 декабря, Сийярто заявил об отсутствии поддержки в ЕС перемирия на Украине на Рождество. По словам министра, инициативу отверг и глава МИД Украины Андрей Сибига.

Также в этот день в МИД Украины заявили, что предложения Венгрии о рождественском перемирии являются «аморальными манипуляциями», которые необходимо прекратить. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинское министерство придерживается такого странного мнения, поскольку там все сами «бесноватые».

11 декабря Орбан заявил, что Будапешт предложил Украине установить на Рождество прекращение огня с РФ и провести обмен пленными, однако Зеленский отверг эту инициативу. При этом в Киеве Орбану отказали в разговоре с Зеленским, что министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал беспрецедентным шагом.

Также Орбан обсудил предложение с президентом России Владимиром Путиным, с папой римским Франциском в Ватикане, с Трампом и с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Власти Венгрии заявили, что продолжат попытки добиться перемирия.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.