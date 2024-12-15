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Сийярто назвал беспрецедентным жестом отказ Зеленского от диалога с Орбаном

Сийярто: отказ Зеленского от диалога с Орбаном — беспрецедентный жест
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Украина отказала премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским (срок полномочий истек 20 мая), касающемся перемирия с Россией. Об этом 15 декабря сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

«Премьер-министр Виктор Орбан просил Киев провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским, но он был отклонен», — приводит его слова Pravda Magyarország.

Сийярто отметил, что премьер-министр намеревался предложить Украине заключить перемирие с Россией на Рождество. Он добавил, что отказ от данной инициативы является беспрецедентным жестом с дипломатической точки зрения.

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Глава МИДа Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет выступать за диалог на любых международных площадках — в ЕС, ОБСЕ и НАТО

Ранее, 12 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с Сийярто подтвердил видение РФ реалистичного пути прекращения конфликта на Украине. Глава МИД Венгрии, в свою очередь, рассказал, что предложение Венгрии о временном прекращении огня и масштабном обмене пленными было отвергнуто Зеленским, о чем Будапешт был проинформирован официальными лицами киевского режима.

11 декабря Орбан заявил, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня с Россией и произвести обмен пленными, однако украинский президент отверг эту инициативу. Венгерский премьер назвал решение Киева печальным.

Президент РФ Владимир Путин 14 июня заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из регионов РФ и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он. Однако если Киев и Запад откажутся, то ответственность за продолжающийся конфликт лежит исключительно на них, добавил российский лидер.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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