Предложения Венгрии о рождественском перемирии являются «аморальными манипуляциями», которые необходимо прекратить. Об этом 16 декабря заявили в МИД Украины.

«Мы призываем венгерскую сторону прекратить свои аморальные манипуляции в отношении мира и Рождества и воздержаться от односторонних контактов с государством-агрессором, которые подрывают коллективные усилия по восстановлению справедливого мира», — написало министерство на своей странице в X (бывш. Twitter).

Вскоре официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это заявление украинского министерства.

«Кстати, знаете, почему для киевского режима «рождественское перемирие» аморально? Потому что бесноватые», — говорится в сообщении в ее Telegram-канале.

В МИД Украины, в свою очередь, отметили, что заявления венгерских чиновников не соответствуют действительности, так как после этого продолжают наноситься удары по украинским населенным пунктам.

«Венгрия препятствует финансированию укрепления обороноспособности Украины, мешает усилению санкционного давления на агрессора и противодействует принятию других критически важных решений. Всё это не связано с искренним стремлением к восстановлению мира», — уточнили в МИДе.

Украинское министерство добавило, что страна стремится к миру на своей территории «больше, чем кто-либо другой в мире».

11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт предложил Украине установить на Рождество прекращение огня с Россией и провести обмен пленными, но украинский президент Владимир Зеленский (срок полномочий которого истек 20 мая) отверг эту инициативу. При этом в Киеве Орбану отказали в разговоре с Зеленским, что Сийярто назвал беспрецедентным шагом.

Также Орбан обсудил предложение с президентом России Владимиром Путиным, с папой римским Франциском в Ватикане, с избранным президентом США Дональдом Трампом и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Власти Венгрии заявили, что продолжат попытки добиться перемирия.

Позднее, 16 декабря, глава венгерского МИДа Петер Сийярто сообщил, что Совет министров иностранных дел стран Евросоюза не поддержал предложение Венгрии о рождественском прекращении огня на Украине. Он отметил, что против высказался и глава МИД Украины Андрей Сибига. По словам Сийярто, сохранение инициативы на повестке дня поддержал лишь его словацкий коллега.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.