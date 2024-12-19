В Госдуме высказались о решении администрации Байдена по членству Украины в НАТО

Решение администрации президента США Джо Байдена передать вопрос вступления Украины в НАТО избранному главе государства Дональду Трампу ожидаемо. Такое мнение первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова высказала в четверг, 19 декабря.

Парламентарий отметила, что ее удивляет то, что президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) верит во всё это.

«Он же считал, что Байден, уходя, сможет запустить какие-то процессы, которые потом Трампу будет невозможно остановить. Но вообще НАТО — это не одна Америка. Обещания можно давать на встречах, но дальше это может быть ни о чем, так и получилось», — сказала депутат в разговоре с Lenta.Ru.

Парламентарий также отметила, что вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс зависит не только от США.

«В любом случае там есть процедура, там же не одна Америка решает, поэтому это как угодно может повернуться. Все в ожидании, они же понимают, что у России будет условием подписания мирного договора как раз невступление Украины в НАТО. Они пока, думаю, будут думать, наблюдать, смотреть», — заключила Журова.

Накануне специальный помощник американского президента и директор по европейским делам Совета национальной безопасности Майкл Карпентер заявил, что в НАТО пока нет консенсуса по приему Украины, передает RT. Также он подчеркнул, что именно от Трампа будет зависеть, вступит ли Киев в альянс, передает НСН.

Карпентер усомнился, что какие-либо договоренности могут быть достигнуты в 2025 году, сообщает 360.ru.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина вступит в НАТО только при условии продолжения Киевом реформ военных институтов и укрепления демократии внутри страны, сообщается на сайте kp.ru. Он подчеркнул, что Украина должна быть и будет в НАТО.

До этого, 10 декабря, заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что вступление страны в НАТО находится «за пределами досягаемости» киевского режима и что это не вопрос ближайшего будущего.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.