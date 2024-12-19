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Блинкен назвал условия для вступления Украины в НАТО

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Фото: REUTERS/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/Pool
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Украина вступит в НАТО только при условии продолжения Киевом реформ военных институтов и укреплении демократии внутри страны. Об этом 18 декабря сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен во время выступления на Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, которое транслировалось на YouTube-канале Госдепа США.

«Украина будет и должна быть в НАТО», — заявил Блинкен.

Он уточнил, что для вступления в альянс Киеву необходимо продолжать совершение «практических шагов» и реформировать военные институты, а также продолжать укрепление демократии.

Помимо этого, госсекретарь заявил о том, что вступление Украины в НАТО будет одним из самых трудноисполнимых пунктов в ведении мирных переговоров с РФ. Он назвал процесс принятия Киева в альянс будет «очень, очень сложным».

Блинкен также добавил, что в США допускают возможную продуктивность обсуждения урегулирования украинского конфликта с РФ после того, как к власти придет избранный президент Дональд Трамп.

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Ранее, 18 декабря, сообщалось о том, в НАТО по-прежнему нет консенсуса по вопросу приглашения Украины в альянс.

12 декабря политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов в беседе с «Известиями» назвал бесперспективной идею о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз, отметив, что на Западе это понимают. При этом он отметил, что попечители Киева продолжают продвигать этот риторический вопрос, чтобы форсировать тему поддержки Украины.

До этого, 10 декабря, заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что вступление страны в НАТО находится «за пределами досягаемости» киевского режима и что это не вопрос ближайшего будущего. При этом сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) заявил о бессмысленности обсуждений о вступлении в НАТО с избранным президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, он сообщил о намерении позвонить действующему американскому лидеру Джо Байдену по этому вопросу. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выразил недоумение по поводу слов главы украинского государства.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.

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