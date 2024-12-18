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В США сообщили об отсутствии консенсуса в НАТО по вопросу приглашения Украины

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Janine Schmitz
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Консенсуса в НАТО по вопросу приглашения Украины в альянс по-прежнему нет. Об этом 18 декабря сообщил специальный помощник американского президента и директор по европейским делам Совета национальной безопасности Майкл Карпентер.

Он выразил уверенность, что Украина станет членом альянса, однако на данный момент это открытый вопрос. Он добавил, что внутри команды это активно обсуждается. По словам Карпентера, решение будет зависеть от избранного президента США Дональда Трампа, а не от текущей администрации.

«Думаю, теперь всё будет зависеть от новой администрации, которая должна определить, как использовать перспективу членства Украины в НАТО в ближайшие месяцы, особенно если переговоры начнутся в 2025 году», — сказал он на выступлении в Атлантическом совете, который базируется в Вашингтоне.

Карпентер также выразил сомнение, что в 2025 году по данному вопросу будут достигнуты какие-либо договоренности. При этом он допустил возможность начала переговоров.

Украина хочет больше БПЛА и «справедливый мир» на своих условиях. Что пишут СМИ

Ранее, 12 декабря, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов в беседе с «Известиями» назвал бесперспективной идею о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз, отметив, что на Западе это понимают. При этом он отметил, что попечители Киева продолжают продвигать этот риторический вопрос, чтобы форсировать тему поддержки Украины.

До этого, 10 декабря, заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что вступление страны в НАТО находится «за пределами досягаемости» киевского режима и что это не вопрос ближайшего будущего. При этом сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) заявил о бессмысленности обсуждений о вступлении в НАТО с избранным президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, он сообщил о намерении позвонить действующему американскому лидеру Джо Байдену по этому вопросу. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выразил недоумение по поводу слов главы украинского государства.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.

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