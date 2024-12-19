Политолог назвал крайне маловероятным прием Украины в НАТО

Страны Запада видят Украину как часть стратегической архитектуры Европы, однако этого недостаточно для приема страны в НАТО. Кроме того, избранный президент США Дональд Трамп в принципе относится к альянсу с некоторым скепсисом и решение по вступлению Украины в блок он будет принимать по исходу конфликта в регионе. Об этом 19 декабря в беседе с «Известиями» заявил председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов.

Накануне специальный помощник американского президента и директор по европейским делам Совета национальной безопасности Майкл Карпентер заявил, что в НАТО пока нет консенсуса по приему Украины. Также он подчеркнул, что именно от Трампа будет зависеть, вступит ли Киев в альянс.

«Дональд Трамп, будучи президентом в прошлом, неоднократно демонстрировал скепсис относительно НАТО, называя его пережитком холодной войны, и критиковал союзников за недостаточные финансовые взносы. Однако его политика в отношении России была противоречивой. <...> Прогнозировать его подход к украинскому членству в альянсе достаточно сложно — Трамп хоть и рациональный игрок, но мы всегда можем ожидать внезапных «сюрпризов», — прокомментировал Караханов.

Однако, добавил он, НАТО вряд ли примет в свои ряды государство, находящееся в активной фазе военного конфликта, чтобы избежать риска прямого столкновения с Россией. Эту же позицию подчеркивают условия, выдвинутые союзниками: прекращение боевых действий и достижение консенсуса внутри альянса, считает эксперт.

Рассуждая о перспективах для Украины на 2025 год, отметил собеседник издания, важно учитывать геополитическую динамику. Так, если администрация Трампа сочтет, что включение Украины в альянс поможет укрепить стратегическое положение США в Европе и усилить давление на Россию, то вопрос может быть сдвинут с мертвой точки, на которой он находится фактически сейчас. При этом решение о членстве Украины будет зависеть и от готовности других членов НАТО согласиться на столь рискованный шаг.

«Вступление Украины в НАТО в 2025 году и далее нельзя исключать даже в силу прогнозирования национальной безопасности России. Однако это событие крайне маловероятно. Для этого потребуется одновременно решить военные, политические и дипломатические проблемы, что в условиях текущего конфликта выглядит крайне сложной задачей», — резюмировал он.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина вступит в НАТО только при условии продолжения Киевом реформ военных институтов и укреплении демократии внутри страны. Он подчеркнул, что Украина должна быть и будет в НАТО.

До этого, 10 декабря, заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что вступление страны в НАТО находится «за пределами досягаемости» киевского режима и что это не вопрос ближайшего будущего.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.