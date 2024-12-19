Зурабишвили заявила о нежелании становиться новой Тихановской

Президент Грузии Саломе Зурабишвили (срок полномочий истекает 29 декабря) в четверг, 19 декабря, заявила в интервью телеканалу TVP World, что не собирается становиться изгнанным политиком, как экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Она опровергла предположения о том, что планирует бежать из страны и действовать из эмиграции. Зурабишвили заявила о намерении остаться в Грузии.

«Мне нужна поддержка сейчас в моей стране, вместе с ее населением», — сказала грузинский лидер.

Ранее, 17 декабря, грузинский лидер вновь заявила, что не собирается сдавать мандат 29 декабря. Она отметила, что не намерена досрочно сложить свои полномочия и будет занимать свой пост до следующих парламентских выборов. Она призвала ЕС поддержать оппозиционные протесты и заявила о полном разрыве контактов с правящей партией «Грузинская мечта».

Выборы президента Грузии состоялись 14 декабря. Впервые в истории страны за кандидата на пост главы государства голосовали не граждане, а коллегия из 300 выборщиков. Так, по итогам голосования победу одержал кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили. Он получил 200 голосов. Зурабишвили, в свою очередь, отказалась уходить с поста главы государства.

Кавелашвили 15 декабря указал на желание Грузии вступить в ЕС и сохранить свои ценности. Он подчеркнул, что стране нет смысла присоединяться к каким-либо объединениям без соблюдения собственных интересов.

При этом в Грузии продолжаются протесты из-за приостановки переговоров о евроинтеграции и несогласия оппозиции с результатами парламентских выборов. Протестующие пытались поджечь здание грузинского парламента и нанесли ущерб десяткам кабинетов. Правоохранители применили слезоточивый газ.