В КНР призвали США объективно оценивать стратегические намерения Пекина

США должны объективно оценивать стратегические намерения Китая, а не публиковать доклады с «мышлением холодной войны». Об этом 19 декабря заявил пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй.

«Подобные доклады наполнены мышлением холодной войны и игры с нулевой суммой, против чего Китай твердо выступает. Мы надеемся, что США будут объективно и рационально оценивать стратегические намерения и военное строительство Китая, прекратят год за годом публиковать безответственные доклады», — отметил он в беседе с ТАСС, комментируя доклад Пентагона о китайской военной мощи.

Дипломат подчеркнул, что необходимо предпринимать конкретные действия для поддержания стабильного развития отношений между Китаем и США.

Ранее, 18 декабря, министерство обороны США опубликовало доклад, в котором отметило, что Китай значительно нарастил свой ядерный потенциал, увеличив число ядерных боеголовок примерно на 100 единиц за последний год. По данным Пентагона, к 2030 году у Пекина будет более 1 тыс. ядерных боеголовок и их число будет стремительно увеличиваться до 2035 года.