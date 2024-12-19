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В КНР призвали США объективно оценивать стратегические намерения Пекина

Посольство КНР: США надо рационально оценивать стратегические намерения Пекина
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Фото: Global Look Press/Chen Chen
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США должны объективно оценивать стратегические намерения Китая, а не публиковать доклады с «мышлением холодной войны». Об этом 19 декабря заявил пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй.

«Подобные доклады наполнены мышлением холодной войны и игры с нулевой суммой, против чего Китай твердо выступает. Мы надеемся, что США будут объективно и рационально оценивать стратегические намерения и военное строительство Китая, прекратят год за годом публиковать безответственные доклады», — отметил он в беседе с ТАСС, комментируя доклад Пентагона о китайской военной мощи.

Дипломат подчеркнул, что необходимо предпринимать конкретные действия для поддержания стабильного развития отношений между Китаем и США.

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Ранее, 18 декабря, министерство обороны США опубликовало доклад, в котором отметило, что Китай значительно нарастил свой ядерный потенциал, увеличив число ядерных боеголовок примерно на 100 единиц за последний год. По данным Пентагона, к 2030 году у Пекина будет более 1 тыс. ядерных боеголовок и их число будет стремительно увеличиваться до 2035 года.

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