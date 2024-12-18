Пентагон указал на активное развитие ядерного потенциала Китая

Китай значительно нарастил свой ядерный потенциал, увеличив число ядерных боеголовок примерно на 100 единиц за последний год. Об этом говорится в опубликованном в среду, 18 декабря, докладе на сайте министерства обороны США.

«Запас КНР составляет более 600 оперативных ядерных боеголовок по состоянию на середину 2024 года, что примерно на 100 больше, чем в предыдущий год», — говорится в документе.

По данным Пентагона, к 2030 году у Пекина будет более 1 тыс. ядерных боеголовок, и их число будет стремительно увеличиваться до 2035 года.

Ранее, 19 сентября, заместитель министра Военно-воздушных сил (ВВС) США Мелисса Далтон заявила, что на фоне совершенствования и развития ядерных сил Китая и России Соединенные Штаты должны увеличить темпы модернизации своих сил стратегического сдерживания. Она отметила, что темпы роста ядерной политики КНР за последние 20 лет у нее «захватывают дух».