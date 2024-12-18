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В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для изменения отношений РФ и ЕС при Трампе

Песков: ничто не предвещает изменения отношений РФ и ЕС при Трампе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Пока ничто не предвещает изменения отношений России и Европы после прихода к власти избранного американского президента Дональда Трампа. Об этом 18 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24».

«Пока ничто этого не предвещает, потому что Европа утратила свою самостоятельность. Выглядит так, что делает это сознательно, потому что современные лидеры [стран ЕС] дали на откуп США свою самостоятельность. Поэтому, изменится или нет, сейчас трудно предположить», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Кроме того, Песков прокомментировал ситуацию с санкционной политикой ЕС в отношении России.

«Вы видите, что на протяжении почти трех лет вот этого санкционного марафона в итоге мы имеем фактически стагнацию в Европе и достаточно высокий для нас темп развития нашей экономики», — отметил официальный представитель Кремля.

Россия продолжит внимательно анализировать и делать всё необходимое для минимизации последствий санкций, подчеркнул Песков.

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Ранее в этот день журнал Foreign Policy сообщал, что Запад стремится успеть изъять российские замороженные активы до инаугурации Трампа. Отмечалось, что это происходит из-за того, что новая американская администрация настроена враждебно по отношению к дальнейшей поддержке Украины. Кроме того, под угрозой находится финансовая и военная помощь со стороны Запада. По последним данным, с февраля 2022 года страны «большой семерки» (G7), ЕС и Австралия заморозили €260 млрд активов Центробанка.

Также в этот день газета Newsweek писала о том, что лидеры стран Евросоюза в беседах с избранным президентом США настаивают на необходимости сохранения военной поддержки Украины.

Ранее, 16 декабря, главы МИД ЕС утвердили 15-й пакет экономических и индивидуальных санкций против России. В список ограничений включены 54 физических лица и 30 организаций. 17 декабря премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что Евросоюз приступил к подготовке 16-го пакета санкций против России.

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