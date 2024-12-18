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СМИ рассказали о требовании лидеров стран ЕС к Трампу по Украине

Newsweek: лидеры ЕС в беседах с Трампом настаивают на сохранении помощи Украине
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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Лидеры стран Евросоюза в беседах с вновь избранным президентом США республиканцем Дональдом Трампом настаивают на необходимости сохранения военной поддержки Украины. Об этом 18 декабря пишет газета Newsweek.

По словам европейского чиновника, который дал комментарий изданию, главы европейских стран хотят, чтобы Соединенные Штаты продолжали поддерживать Украину.

Члены команды Трампа ведут переговоры с украинскими чиновниками для обсуждения «следующей фазы» конфликта. Как заявила депутат Верховной рады Александра Устинова, Киев напрямую работает с командой республиканца, дополнила «Газета.Ru».

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Ранее в этот день газета The New York Times писала, что у некоторых членов республиканской партии заметно снизился энтузиазм в отношении финансирования поставок вооружения Украине. Хотя еще за несколько недель после победы Трампа на выборах некоторые республиканцы были сторонниками военной помощи Киеву.

До этого, 13 декабря, команда Трампа заявила, что ведет переговоры с действующей администрацией Белого дома и украинскими чиновниками о прекращении конфликта на Украине. В этот же день спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог допустил завершение конфликта на Украине в ближайшие месяцы. По его словам, избранный президент США способен на решительные действия.

11 декабря сообщалось, что республиканец заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому (срок полномочий которого истек 20 мая) и президенту Франции Эммануэлю Макрону в ходе встречи в Париже, что хочет прекращения огня и переговоров. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя это, отметил, что если администрация избранного президента серьезно настроена на урегулирование конфликта на Украине, то Россия готова рассмотреть предложения.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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