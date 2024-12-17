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Премьер-министр Италии заявила о подготовке ЕС 16-го пакета санкций против РФ

Премьер-министр Италии Мелони: ЕС готовит 16-й пакет санкций против РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Евросоюз (ЕС) приступил к подготовке 16-го пакета санкций против России. Об этом 17 декабря заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«Мы поддержали недавнее принятие 15-го пакета санкций, и 16-й пакет сейчас разрабатывается», — сказала она, выступая в палате депутатов в итальянском парламенте в преддверии предстоящего саммита Евросоюза. Трансляция велась на YouTube-канале нижней палаты итальянского парламента.

Саммит Евросоюза состоится 18–19 декабря в Брюсселе.

Накануне, 16 декабря, главы МИД стран ЕС утвердили 15-й пакет экономических и индивидуальных санкций против России. В список ограничений включены 54 физических лица и 30 организаций. Рестрикции также были введены и в отношении 52 судов.

Плюсуют всех: кто попал под новые санкции Евросоюза
И почему утверждение очередного пакета говорит об успешном противостоянии России давлению Запада

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, реагируя на очередные санкции ЕС, заявила, что в России уже привыкли к регулярному введению новых ограничений и стараются быстро подстраиваться под новые реалии.

До этого, 7 ноября, президент России Владимир Путин назвал беспрецедентным объем западных антироссийских санкций. По его словам, рестрикции не нанесли РФ «сокрушительного удара, от которого у нее не получится оправиться». Глава государства подчеркнул, что никакие санкции не изменят того, что Россия на самом деле нужна миру.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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