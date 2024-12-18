Из списка стран не выкинешь: Венгрия и Словакия останутся в перечне недружественных

Достаточных оснований для исключения Венгрии и Словакии из списка недружественных стран нет, заявили «Известиям» в МИД РФ. Эти государства продолжают соблюдать западную блоковую дисциплину и следуют антироссийским санкциям, несмотря на готовность поддерживать политический контакт с Москвой. По мнению экспертов, действия двух стран обусловлены заинтересованностью в поставках российских энергоресурсов и конфликтом с Брюсселем. О том, почему Венгрия и Словакия попали в список недружественных и о развитии сотрудничества с этими государствами — в материале «Известий».

Почему Венгрия и Словакия внесены в перечень недружественных стран

После начала СВО Запад серьезно ужесточил санкционный режим в отношении России. РФ в марте 2022 года в ответ опубликовала список недружественных стран, в который вошли Венгрия и Словакия как государства-члены ЕС. В Москве при этом замечают желание Будапешта и Братиславы сохранить экономические отношения с Россией. Впрочем, в РФ пока не видят оснований для исключения их из списка недружественных.

— Согласно распоряжению правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 430-р Венгрия и Словакия отнесены к иностранным государствам и территориям, совершающим в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия. Несмотря на стремление этих стран сохранить ряд полезных наработок в стратегически важных областях торгово-экономических отношений с Россией, а также их нацеленность на поддержание двустороннего политического диалога, Будапешт и Братислава, ввиду своего членства в ЕС и НАТО, вынуждены соблюдать блоковую дисциплину, включая вводимые антироссийские ограничения. В связи с этим достаточных оснований для пересмотра их нынешнего статуса не имеется, — заявили «Известиям» в МИД РФ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Венгрия и Словакия присоединились ко всем пакетам санкций ЕС, принятых против РФ с февраля 2022-го. Ограничения утверждают в ЕС консенсусом, то есть необходимо полное согласие абсолютно всех государств. Таким образом, Братислава и Будапешт формально участвуют в антироссийской политике ЕС.

— К недружественным странам, которые содержатся в указанном перечне, утвержденном распоряжением правительства РФ от 5 марта 2022 года № 430-р, относятся страны, которые ввели против Российской Федерации односторонние ограничительные меры (санкции). Венгрия и Словакия, как государства-члены ЕС, участвовали во введении санкций и, соответственно, включены в перечень, — отметили в комментарии «Известиям» в российском Минфине.

Помимо всех 27 государств Евросоюза, в список недружественных РФ стран вошли Австралия, Албания, Андорра, Багамские острова, Великобритания (а также 14 ее заморских территорий, острова Гернси и Мэн), Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией), Украина, Черногория, Швейцария, Япония. Кроме того, Словакия входит в перечень стран, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. Туда она попала в июле 2022-го. Сам же список возник в мае 2021-го.

Стоит отметить, что ставить знак равенства между Словакией и Венгрией нельзя. Если Будапешт не поставлял оружие Киеву, то Братислава успела передать Украине 13 пакетов военной помощи на сумму €671 млн, включая 13 стоявших на вооружении ВС республики истребителей МиГ-29, системы ПВО С-300 и «Куб», 30 БМП-1 и пять вертолетов марки «Ми». Не исключено, что по этой причине Словакия оказалась в числе стран, которым в 2022 году установили ограничения по числу сотрудников, нанимаемых для работы посольства в России. Братиславе было разрешено трудоустраивать в диппредставительство лишь 16 человек. Против Венгрии таких ограничений введено не было.

В сентябре 2024 года правительство России опубликовало еще один список государств, «реализующих политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям». Он включает 47 государств, при этом Венгрия и Словакия в перечень включены не были.

Фото: REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES

— Это обусловлено тем, что Венгрия и Словакия, в отличие от других стран НАТО и ЕС, проводят политику защиты традиционных ценностей и национальных интересов, они сопротивляются усилиям западных стран и организаций распространять деструктивную идеологию. Важно, что такая позиция встречает полную поддержку со стороны народов Венгрии и Словакии, — заявил «Известиям» политолог Владимир Шаповалов. — Этот пример демонстрирует, что на Западе существуют политики, готовые поддерживать и защищать традиционные ценности.

Важно, что обе страны продолжают диалог с Россией, в том числе выдвигая инициативы по урегулированию ситуации на Украине. У каждого государства есть собственные причины для такой позиции, однако и Будапешт, и Братиславу объединяют тесные экономические связи с Москвой.

Зачем Венгрии и Словакии нужны хорошие отношения с Россией

С началом СВО Венгрия не раз критиковала поставки оружия Украине и санкционную политику Евросоюза, призывая к диалогу с Россией. Стоит отметить, что после Будапешт предложил свои посреднические услуги в урегулировании конфликта. Премьер-министр Виктор Орбан неоднократно проводил телефонные переговоры с российским лидером. После того, как Венгрия стала председателем в Совете ЕС в июле 2024 года, глава венгерского кабмина предпринял «миротворческое турне», посетив Киев, Москву, Пекин и Вашингтон. Недавно Будапешт предложил масштабный обмен пленными и рождественское перемирие в зоне СВО, однако обе инициативы отклонила Украина.

Действия Венгрии во многом обусловлены стратегическими интересами этой страны, связанными главным образом с желанием продолжать импорт газа и нефти из России по низким ценам, считают аналитики. Венгрия получает российскую нефть по трубопроводу «Дружба». В октябре глава МИДа Петер Сийярто заявил, что Будапешт получил у Москвы 3,4 млн т нефти, и по итогам этого года поставки должны составить около 5 млн т.

— Проблема в том, что нефтеперерабатывающие заводы строятся под конкретный химический состав нефти с определенного месторождения. В Венгрии находятся принимающие узлы для российской нефти, поэтому просто перейти на топливо из других стран она не может, — заявила «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дарья Моисеева.

Церемония официального открытия газопровода «Турецкий поток» в Стамбуле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Кроме того, Венгрия намерена продолжить закупки российского трубопроводного газа, который она импортирует через Украину и «Турецкий поток». В октябре Петер Сийярто отметил, что с начала этого года Венгрия получила от «Газпрома» 5,7 млрд куб. м газа. Всего в 2024-м Будапешт планирует закупить 6,7 млрд куб. м. Кроме того, в стране продолжается строительство АЭС «Пакш-2», которое осуществляется при сотрудничестве с «Росатомом».

В Брюсселе не скрывают недовольства линией Венгрии, направленной на сохранение экономических отношений с Россией. Само руководство страны не раз заявляло, что не считает свою политику «пророссийской», подчеркивая, что власти лишь отстаивают национальные интересы государства.

— Орбан не собирается выходить из Евросоюза и НАТО, он просто представитель более умеренного крыла атлантического сообщества, — заявил «Известиям» доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Схожей политики придерживается и соседняя Словакия. Линия Братиславы в отношении РФ сильно изменилась после возвращения к власти Роберта Фицо в октябре 2023 года. Он прекратил поставки оружия на Украину и заявил, что Киев должен пойти на компромисс с Россией. В этом году глава российского МИДа Сергей Лавров как минимум дважды проводил двусторонние переговоры со словацким коллегой Юраем Бланаром. А сам Фицо анонсировал, что посетит Парад Победы 9 мая 2025 года в Москве.

Победа партии Фицо на парламентских выборах и общее изменение политики Словакии связаны с наплывом украинских беженцев, ростом инфляции и снижением уровня жизни. В этой связи правительство страны вынуждено искать пути разрешения украинского кризиса, считает Вадим Трухачев.

— На территории Словакии находятся 120 тыс. украинцев, которые нервируют население, ухудшают криминогенную обстановку и заставляют в не таком большом бюджете находить какие-то деньги для них, — сказал он.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

Как и в случае Венгрии, у Словакии для хороших отношений с Россией есть объективные причины экономического характера. Республика на 85% зависит от российского газа, поэтому решение Украины прекратить транзит голубого топлива с 1 января 2025 года там встретили с опасением. В Братиславе заявили о намерении провести «чрезвычайно интенсивные» переговоры по поставкам газа из России со всеми заинтересованными сторонами.

Как сообщил Bloomberg, крупные газовые компании Центральной Европы подписали декларацию о поддержке продолжения транзита газа через Украину на 2025 год. Уточняется, что без нового соглашения регион может понести значительный экономический ущерб. Для Словакии он оценивается более чем в €220 млн ($231 млн).

Давление Брюсселя на Венгрию и Словакию

Отказ Будапешта и Братиславы полностью следовать в общезападном фарватере вызывает негативную реакцию в Брюсселе. В конце 2023 года в ЕС обсуждали идею лишения Венгрии права голоса в Совете ЕС на основании седьмой статьи договора о Евросоюзе. Однако отсутствие подобных прецедентов вынудило европейских политиков отказаться от такой идеи. Поэтому Брюссель обратился к испытанному средству заморозки финансирования из бюджета ЕС, подчеркивает Дарья Моисеева.

В частности, в декабре 2022 года страны ЕС согласовали заморозку средств для Венгрии из Фонда сбалансированного развития. Через год Будапешту удалось вернуть замороженные €10 млрд путем согласия на новые транши Украине от ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Попытки наказать Венгрию были, но в итоге Виктор Орбан выторговывал эти деньги назад в обмен на свое согласие на принятие решений внутри ЕС, — отмечает Моисеева.

Сейчас похожие действия предпринимаются против Словакии. В сентябре 2024 года стало известно, что Еврокомиссия рассматривает возможность заморозки €12,8 млрд, выделенных Братиславе из фондов ЕС. Причина — решение правительства Фицо распустить спецпрокуратуру, которая занималась расследованием коррупции в политической сфере. При этом маловероятно, что Венгрия и Словакия смогут возглавить процесс нормализации отношений России и ЕС — обе страны не входят в число лидеров Евросоюза и не имеют решающего влияния в европейских институтах.